Сладко от цели мандарини

Необходими продукти

дребни мандарини – 1 кг

захар – 1.2 кг

вода – 1 л

лимонов сок – 2 с.л.

лимонена киселина – 1 ч.л.

карамфил – 4 – 5 бр.

пръчка канела – 1 бр.

Начин на приготвяне

Първо се измиват добре мандарините и с игла или клечка се пробождат на няколко места, за да се избегне горчивината от кората.

Плодовете се кипват за 5 минути в чиста вода, след което се отцеждат. Процедурата се повтаря още два пъти, като при всяко кипване водата се сменя, за да се премахне естествената горчивина на кората. След последното варене мандарините се оставят да се отцедят.

В дълбока тенджера се вари сироп от водата и захарта, след което се добавят канелата и карамфилът.

Когато сиропът започне леко да се сгъстява, се поставят мандарините и сладкото се вари на умерен огън около 45-50 минути, докато плодчетата станат прозрачни и сиропът придобие кехлибарен цвят. Накрая се добавят лимоновият сок и лимонената киселина и се вари още 3-4 минути.

Сладкото от цели мандарини се насипва горещо в сухи буркани и се затваря. От това количество се получават 4 бурканчета по 300 мл.

Mandalina Reçeli е едно от най-обичаните цитрусови сладка в Егейска Турция. В Мерсин и Айдън се използват специални мини мандарини, които запазват формата си и след дълго варене остават стъклени и сочни. В миналото турските домакини правели това сладко през зимния сезон, когато мандарините са най-ароматни и сладки./готвач.бг