След жалба до министерството чуждестранните лекари в Перник стават болногледачи

Жалба, изпратена до Министерството на здравеопазването, постави пернишката болница отново в затруднено положение. От вчера 9 от общо 15 лекари и специализанти от чужбина, работещи в МБАЛ „Рахила Ангелова“, са преназначени на болногледачи. Причината за този кадрови процес се дължи на липсата на сертификати за владеене на български език от страна на привлечените от Индия, Судан, Сомалия и други страни специалисти.

„До легализиране на сертификатите за владеене на български език 9 човека ще бъдат преназначени на длъжност болногледач. Процесът ще се случи в рамките на няколко дни, след което хората отново ще бъдат върнати на лекарската позиция, която са заемали досега. Всичко това се налага с оглед спазване на нормативната уредба“, потвърдиха от болничното заведение в Перник.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА