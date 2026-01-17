Следово куче откри един от братята, проследил жертвата с обменените 24 542 евро от банка в Кюстендил, оставиха го в ареста

Мярка за неотклонение „Задържане под стража“ по отношение наобвиняем за умишлено улесняване на престъпление – грабеж, като помагач, който е осъществил наблюдение и проследяване на пострадалата, определи Районен съд Кюстендил. Съдът, под председателството на съдия Калин Василев уважи исканeто направено от Районна прокуратура Кюстендил за вземане на най – тежката мярка за неотклонение.Защитата пледира за това да не бъде взимана мярка за неотклонение, предвид липсата на каквито и да е доказателства за участие в престъплението.

П. Г. / на 46 г., неосъждан / е привлечен като обвиняем за това, че за на 14.01.2026 г., в съучастие като помагач е осъществил наблюдение и проследяване от банков клон, през централната градска част до района на Драматичен театър, като умишлено е улеснил извършване на престъплението – грабеж от И. Г. / негов брат /, се казва в искането на Районна прокуратура Кюстендил. И. Г. е отнел от владението на пострадалата жена пазарска чанта, в която е имало сумата 24 542 евро, портмоне с 30 лв. и хранителни продукти, като е употребена сила и вещите са издърпани от ръката на пострадалата, посочват още от прокуратурата.

Престъплението е тежко по смисъла на Наказателния кодекс, като за него се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 3- 10 години.

От поведението на обвиняемия, положил сериозни усилия да се укрие от полицейските органи, което е наложило използването на следово куче и термокамера, както и от останалия доказателствен материал по делото, който на този ранен етап на разследването е в достатъчна степен да обоснове съпричастност на обвиняемия към престъплението, за което е привлечен. По делото, не са установени доказателства обвиняемият да е трудово ангажиран, както и да е единственото лице, което се грижи за дъщеря си.Следва да се оцени реалния риск, при налагане на алтернативна на поисканата мярка за неотклонение, от отрицателно повлияване от страна на обвиняемия върху процеса на събиране на годни доказателства, както и в улесняващо поведение спрямо други лица, евентуално съпричастни към престъплението, предмет на наказателното производство.

Съдът счита, че по отношение на П. Г. е налице вероятност, както за укриване, така и от извършване на престъпление в случай, че спрямо него бъде взета мярка за неотклонение, различна от „Задържане под стража“, се казва в мотивите на съдия Василев.

Определениетона Районен съд Кюстендил може да се обжалва в 3 – дневен срок от днеспред Окръжен съд-Кюстендил.