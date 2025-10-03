СЛЕД АДМИНИСТРАТИВНА ПРОВЕРКА! Община Дупница получава финансиране в секторите енергийна ефективност, здравеопазване, образование и социална инфраструктура

Община Дупница успешно премина административната проверка по проект за интегрирано териториално развитие, похвалиха се от администрацията. Преди броени дни в кметството е имало инспекция по процедура „Техническа подкрепа за изпълнение на ИТИ инструмента“ и след положително становище общината ще продължи да реализира проекта с финансовата подкрепа на програмата „Развитие на регионите 2021-2027”.

„Целта на проекта е да изгради цялостна концепция за интегрирано териториално развитие на региона, като същевременно се насърчи икономическият растеж, социалното включване и устойчивото развитие на общината и околните населени места. Проектът е на стойност 62 466.60 лв. и има продължителност от 12 месеца. Финансирането е осигурено по приоритетна ос „Интегрирано териториално развитие на регионите“ от процедурата „Техническа подкрепа за изпълнение на ИТИ инструмента“, коментираха от общинската администрация.

В рамките на проекта община Дупница работи в тясно сътрудничество с ключови партньори, а съвместната им работа създава стабилна основа за успешното реализиране на инициативите.

В проектът попадат 12 взаимосвързани дейности, които се интегрират в шест различни програми за финансиране. Те обхващат ключови сектори като енергийна ефективност, здравеопазване, образование и социална инфраструктура. Специален акцент се поставя върху иновациите и кръговата икономика, които ще играят решаваща роля за модернизацията на инфраструктурата и услугите в тези области.

„Очакваните резултати включват значително подобряване на инфраструктурата, образованието, здравеопазването и социалната сфера, като същевременно ще се стимулира устойчивият растеж и социалното включване на местните общности. Благодарение на сътрудничеството между партньорите и използването на разнообразни ресурси, проектът ще осигури по-високо качество на живот и повишена икономическа конкурентоспособност за региона“, завършиха от кметството.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ