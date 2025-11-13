СЛЕД АКЦИЯ НА ГДБОП! Автотърговец от Варна, заловен край Сандански с 2 кг канабис за над 32 000 лв., осъден на 1 г. условно и 5000 лв. глоба

Автотърговец бе осъден на 1 година условно с 3- годишен изпитателен срок и 5000 лв. глоба за държане на близо 2 кг канабис с цел разпространение. Присъдата постанови окръжният съдия Татяна Андонова, която призна А.П. за виновен за това, че на 11 март тази година е държал в лек автомобил 4 пакета с 1966 грама марихуана на стойност 32 320 лв. Дрогата е открита в багажника от антимафиоти от отдел 13 на ГДБОП, които спрели на главен път Е-79 преди Сандански лекия автомобил. Шофьорът заявил, че бил автотърговец във Варна и пътувал до с. Ново Делчево с колата, за да я продаде на клиент. При акцията било извършено паралелно претърсване на жилището на автотърговеца в морската столица. По случая е предприето разследване, при което той е обвинен за държане на наркотици с цел разпространение, престъпление по чл. 354а, ал. 1 от НК, като му е определена мярка парична гаранция от 5000 лв. Обвинителният акт е внесен от прокурор Весела Стоилова в Окръжен съд – Благоевград, като в първото разпоредително заседание подсъдимият автотърговец и адвокатът му са поискали делото да се гледа по реда на съкратеното съдебно следствие – с признаване на фактите и без да се провежда разпит на свидетели и вещи лица. Подсъдимият авторговец се е признал за виновен и казал, че е допуснал грешка и не е проверил какво точно има в багажника на автомобила.

„Пътувал съм с тази кола да я продавам до с. Ново Делчево, след което съм я дал за проба на клиентите, които съм посочил в обясненията си, които 20 минути я пробваха тази кола. Върнаха ми я, след което ме спряха и намериха всичко. Признавам всичко. Съжалявам за допуснатата от мене грешка. Виновен съм и няма повече никога да се повтори. Като цяло при мене от година минава доста тежък период. Имах развод и баща ми почина. Имах нужда от доходи и затова ходих до друго населено място да продавам кола и съм пътувал с нея изцяло, защото имах нужда от парични средства, не от нещо друго. Пак казвам. Виновен съм. Ще си понеса последствията“, заявява в правото си на лична защита автотърговецът, който работил към два автосалона във Варна.

Окръжният съдия Татяна Андонова го осъжда на 1 г. условно с 3 г. изпитателен срок и 5000 лв. глоба. Прокурор Весела Стоилова ще протестира присъдата пред Апелативен съд – София, тъй като не е съгласна с размера на наказанието.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА