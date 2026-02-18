След болезнената загуба от историческия враг „Пирин“ /Рз/ банскалии контрираха с два ударни трансфера

След болезнената загуба с 1:2 от историческия враг „Пирин“ /Рз/ в последната зимна контрола преди рестарта на първенството в Югозападната Трета лига миналия петък банскалии контрираха с два ударни трансфера за първия пролетен кръг тази събота, когато им предстои визита срещу „Костинброд“. В зоналната футболна централа вчера бяха картотекирани юноша на орлетата и възвръщенец, които за последно бяха част от новака във втория ешелон „Севлиево“. Козлите подсилиха защитата си с юношата на „Пирин“ Петър Кепов. 23-годишният краен бранител носи името на своя баща, който също е обличал екипа с орлето. Кариерата на сина минава през „Ловеч“, „Ботев“ /Вр/, „Беласица“, „Струмска слава“, „Септември“ /Симитли/…На стадион „Свети Петър“ под Тодорка приветстват отново халфа Роман Родопски. Той е кадър на „Левски“ и прекарва в академията на „Герена“ 8 г., след което има престои в „Славия“ и „Септември“ /Сф/. Миналата зима бе привлечен за кратко в ЦСКА 1948, негов вуйчо е изпълнителният директор на „Банско“ Борис Галчев.

В хода на подготовката тимът от зимния курорт претърпя няколко големи кадрови загуби, които трудно могат да бъдат компенсирани. От отбора си тръгна голаджията Владислав Златинов, последва го ветеранът в дефанзивния вал Румен Сандев, който прие предложението да поеме една от детските формации в частната школа на Александър Дюлгеров в Благоевград. Прощъпалник в треньорската професия реши да направи и вратарят Абди Абдиков, който беше поканен в екипа на ДЮШ в Гоце Делчев. Пробойната на пост №1 зейна допълнително с контузията на титуляря Атанас Тъпигьозов, който скъса връзки на прасеца и излезе от строя за неопределено време. Под рамката тази зима застана Ивайло Крумов, който пазеше за последно за аутсайдера в групата „Германея“. Младият страж е юноша на „Левски“ и има мачове за дубъла на сините. От „Беласица“ дойде 20-годишният централен защитник Антон Попов, а в атака много се разчита на португалеца Хенри Тач, който броени часове след пристигането си в отбора откри головата си сметка при загубата с 1:3 в спаринга с петричките комити.

СТОЙЧО СТОИЦОВ