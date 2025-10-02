След глобата: Бербатов смени G-класата с тротинетка

Димитър Бербатов смени джипа „Мерцедес“ G-класа с тротинетка, след като се опари и плати 50 лева глоба за неправилно паркиране. Той беше забелязан да „лети“ по тротоара на ул. „Оборище“ на двуколката

Последната голяма звезда на българския футбол се отби в ресторант, след което се отправи към дома си, пише ПИК. Преди седмица Бербо се фукаше по улиците на София с мощното „кубче“. Автомобилът с 6,3-литров двигател струва около 300 бона. До неотдавна пък бившият нападател на Манчестър Юнайтед се придвижваше с любимото си Бентли.