След грешната стъпка в Ихтиман „Рилецо“ стовари яда си върху  опашкаря „Пирин“ /ГД/ с класика

След грешната стъпка 1:1 в Ихтиман лидерът в ЮЗ Трета лига „Рилски спортист“ стовари ядя си върху опашкаря „Пирин“ /ГД/ с класиката 3:0. Дванадесетата победа на скиорите във финалния 17-ти есенен кръг им позволи да останат на върха, макар и само с един пункт пред „Струмска слава“. За неврокопчани визитата в Самоков бе третият пореден сблъсък от четирите последователни с едни от най-нежеланите съперници в групата в лицето на радомирци, „Балкан“ и предстоящият с „Витоша“. В последните 6 кръга хората на Радослав Джугданов редуват равенства вкъщи и поражения навън, което ги задържа трайно под чертата в класирането. Тимът от южния град не е вкусвал триточковия успех от 4 октомври, когато надвиха „Оборище“ пред своя публика. Георги Божилов даде аванс на „Рилецо“ в 20-та мин., в самото начало на второто полувреме преднината удвои Емре Дрянов, а разликата утрои в 65-та мин. Филип Ангелов.

„Добра победа за нашия отбор. От първата до последната минута диктувахме нещата на терена и заслужено спечелихме. Радостен съм, че играчите не подцениха двубоя. Говорихме през седмицата за противника и за това, че момчетата трябва да подходят сериозно. Така и направиха. Супер е, че запазихме и суха мрежа. Поздравявам футболистите, но искам да благодаря и на публиката, която дойде да ни подкрепи“, не скри задоволството си наставникът на домакините Пламен Крумов пред официалния клубен сайт.

Пламен Крумов Радослав Джугданов

„РИЛСКИ СПОРТИСТ“: Др. Петков, Маджаров /70-Зашев/, П. Тодоров, В. Генев, Гюров, Панчев, Лозанов /70-Мутафов/, Кочилов /64-Бешев/, Дрянов, Ф. Ангелов /64-Доковски/, Г. Божилов /78-Долапчиев/.

„ПИРИН“ /ГД/: З. Димитров, Грозданов, Белянов /87-Томов/, Макриев, А. Маркосян, Камбуров, Странджев /78-Шиндов/, Виденов, П. Головодов /78-Пингов/, Хр. Маркосян /87-Пачеджиев/, Шишков /64-Д. Головодов/.

СТОЙЧО СТОИЦОВ