След грешно лечение 22-г. Христо от Благоевград се нуждае от високотехнологична протеза, за да проходи отново

Хрис­то е от Благоевград са­мо, на 22 го­ди­ни въз­раст, в коя­то жи­во­тът те­пър­ва за­поч­ва. Млад чо­век с меч­ти, с пла­но­ве, с на­деж­да за бъ­де­ще­то.

Но всич­ко се про­меня, ко­га­то за­поч­ват необя­сни­ми бол­ки и пре­ми­на­ва през два ме­се­ца греш­но ле­че­ние на въз­па­ле­ние или пред­по­ла­гае­ма трав­ма без по­доб­ре­ние.

След­ват две ямр-та с раз­лич­ни диаг­но­зи, две биоп­сии и нак­ра­я теж­ка­та при­съ­да – ос­тео­сар­ком.

За­поч­ва дъл­га, из­то­щи­тел­на и бо­лез­не­на бит­ка – хи­мио­те­ра­пия, лъ­че­те­ра­пия и нак­рая ам­пу­та­ция на кра­ка.

Въп­ре­ки всич­ко Хрис­то не се пре­да­ва. Със си­ла, коя­то вдъх­нов­ява всич­ки око­ло не­го, той гле­да нап­ред и меч­тае не за лукс или при­ви­ле­гии, а за не­що, кое­то мно­зи­на прие­мат за да­де­ност – да мо­же от­но­во да нап­ра­ви крач­ка.

За да се слу­чи то­ва Хрис­то се нуж­дае от ви­со­ко­тех­но­ло­гич­на про­те­за на стой­ност 139 300 ле­ва. То­ва не е прос­то ме­ди­цин­ско средс­тво, то­ва е не­го­ва­та въз­мож­ност за нов жи­вот, за са­мос­тоя­тел­ност, за връ­ща­не към нор­мал­но­то еже­дне­вие, към меч­ти­те му.

Не­ка заед­но му по­да­дем ръ­ка.

Всяка по­мощ е важ­на – всяко да­ре­ние, всяко спо­дел­яне на ис­то­рия­та му, всяка ду­ма на под­кре­па. Заед­но мо­жем да му да­дем шанс да се из­пра­ви, да вър­ви, да жи­вее.

Всяко дарение е крачка към неговия нов живот.

Дарения можете да направите и чрез дарителска сметка – лична:

Христо Крумов Иванов

IBAN: BG67UBBS81551015488920

Основние: дарение

Дарителска сметка – Фондация „Павел Андреев”

Банка: Allianz Bank

IBAN: BG43BUIN95611000740296

BIC: BUINBGSF

Получател: Фондация „Павел Андреев”

Основание: Христо Иванов





