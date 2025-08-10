След грешно лечение 22-г. Христо от Благоевград се нуждае от високотехнологична протеза, за да проходи отново

Христо е от Благоевград само, на 22 години възраст, в която животът тепърва започва. Млад човек с мечти, с планове, с надежда за бъдещето.
Но всичко се променя, когато започват необясними болки и преминава през два месеца грешно лечение на възпаление или предполагаема травма без подобрение.
Следват две ямр-та с различни диагнози, две биопсии и накрая тежката присъда – остеосарком.
Започва дълга, изтощителна и болезнена битка – химиотерапия, лъчетерапия и накрая ампутация на крака.
Въпреки всичко Христо не се предава. Със сила, която вдъхновява всички около него, той гледа напред и мечтае не за лукс или привилегии, а за нещо, което мнозина приемат за даденост – да може отново да направи крачка.
За да се случи това Христо се нуждае от високотехнологична протеза на стойност 139 300 лева. Това не е просто медицинско средство, това е неговата възможност за нов живот, за самостоятелност, за връщане към нормалното ежедневие, към мечтите му.
Нека заедно му подадем ръка.
Всяка помощ е важна – всяко дарение, всяко споделяне на историята му, всяка дума на подкрепа. Заедно можем да му дадем шанс да се изправи, да върви, да живее.
Всяко дарение е крачка към неговия нов живот.
Дарения можете да направите и чрез дарителска сметка – лична:
Христо Крумов Иванов
IBAN: BG67UBBS81551015488920
Основние: дарение
Дарителска сметка – Фондация „Павел Андреев”
Банка: Allianz Bank
IBAN: BG43BUIN95611000740296
BIC: BUINBGSF
Получател: Фондация „Павел Андреев”
Основание: Христо Иванов