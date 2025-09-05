След двете грешни стъпки „Славата“ се надигна срещу металурзите в генералната репетиция за визитата на коравия „Костинброд“

След двете поредни грешни стъпки в първенството детронираният водач „Струмска слава“ се надигна срещу нискоразрядния „Металург“ с 4:0 на стадиона в пернишкия квартал „Изток“ в първия кръг на турнира за купата на Аматьорската футболна лига. Така радомирци разчистиха пътя си към областния финал, в който излизат срещу „Черногорец“ на неговия терен в с. Ноевци за излъчване на представителя на Пернишко в следващия етап на надпреварата. Турнирната визита беше и генерална репетиция за утрешното тежко шампионатно гостуване в Костинброд на коравия „Костинброд“, който е с 2 от 2 победи пред своя публика. Хората на Стефан Гошев предрешиха изхода от неравностойния двубой с металурзите до почивката. Емилиян Петров откри след самостоятелен рейд и последващ прецизен шут в 20-та мин. Четвърт час по-късно капитанът в този мач Денислав Мицаков избухна с изстрел от халите, а малко преди края на полувремето Димитър Митов придаде класическо изражение на разликата в класите след центриране от корнер и удар с глава. Преди антракта лентата отиде на ръката на лидера в съблекалнята Александър Аспарухов, който влезе вместо последното ново попълнение Даниел Начев и в 50-та мин. вкара четвъртото попадение, а веднъж нацели гредата. За началото на втората част в игра се появиха още четирима от основните футболисти – Любомир Тодоров, Милен Войнов, Георги Марянов и Мартин Костов, но нападателите дръпнаха ръчната и головете секнаха. Съперниците провериха бдителността на вратаря Йордан Димитров едва към края на мача, но не успяха да го изненадат.
Групата на домакините наброяваше само 13 играчи, трима от които на по 14 и 15 г. По-голямата част от титулярите липсваха заради контузии или отказ да бъдат освободени от работа в делничния следобед. От клуба отчетоха 240 лева приходи от двубоя, които не стигнаха да покрият разходите в размер на 360 лв.
„СТРУМСКА СЛАВА“: Й. Димитров, Савов, Митов (46-М. Костов), Мицаков, Стойков (46- Мариянов), Осман, Джоров (46-М. Войнов), Св. Тасев, Дамянов (46-Л. Тодоров), Начев (40-Аспарухов), Ем. Петров.
СТОЙЧО СТОИЦОВ