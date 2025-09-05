След двете грешни стъпки „Славата“ се надигна срещу металурзите в генералната репетиция за визитата на коравия „Костинброд“

След двете поредни грешни стъпки в първенството детронираният водач „Струмска слава“ се надигна срещу нискоразрядния „Металург“ с 4:0 на стадиона в пернишкия квартал „Изток“ в първия кръг на турнира за купата на Аматьорската футболна лига. Така радомирци разчистиха пътя си към областния финал, в който излизат срещу „Черногорец“ на неговия терен в с. Ноевци за излъчване на представителя на Пернишко в следващия етап на надпреварата. Турнирната визита беше и генерална репетиция за утрешното тежко шампионатно гостуване в Костинброд на коравия „Костинброд“, който е с 2 от 2 победи пред своя публика. Хората на Стефан Гошев предрешиха изхода от неравностойния двубой с металурзите до почивката. Емилиян Петров откри след самостоятелен рейд и последващ прецизен шут в 20-та мин. Четвърт час по-късно капитанът в този мач Денислав Мицаков избухна с изстрел от халите, а малко преди края на полувремето Димитър Митов придаде класическо изражение на разликата в класите след центриране от корнер и удар с глава. Преди антракта лентата отиде на ръката на лидера в съблекалнята Александър Аспарухов, който влезе вместо последното ново попълнение Даниел Начев и в 50-та мин. вкара четвъртото попадение, а веднъж нацели гредата. За началото на втората част в игра се появиха още четирима от основните футболисти – Любомир Тодоров, Милен Войнов, Георги Марянов и Мартин Костов, но нападателите дръпнаха ръчната и головете секнаха. Съперниците провериха бдителността на вратаря Йордан Димитров едва към края на мача, но не успяха да го изненадат.

Преди да сдаде лентата, капитанът на „Славата“ в този мач Д. Мицаков /с №20 на преден план вдясно/ се отчете с гол Треньорски разбор на терена за победителите Атрактивна агитка подкрепяше домакините

Групата на домакините наброяваше само 13 играчи, трима от които на по 14 и 15 г. По-голямата част от титулярите липсваха заради контузии или отказ да бъдат освободени от работа в делничния следобед. От клуба отчетоха 240 лева приходи от двубоя, които не стигнаха да покрият разходите в размер на 360 лв.

„СТРУМСКА СЛАВА“: Й. Димитров, Савов, Митов (46-М. Костов), Мицаков, Стойков (46- Мариянов), Осман, Джоров (46-М. Войнов), Св. Тасев, Дамянов (46-Л. Тодоров), Начев (40-Аспарухов), Ем. Петров.

СТОЙЧО СТОИЦОВ





