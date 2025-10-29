След децата елитните 16-ки на орлетата също отупаха врачани, три нулеви уикенда за 17-те и 18-те

Еитните 16-ки на орлетата отупаха „Ботев“ /Вр/ с 1:0 броени дни след като това сториха срещу врачанските си връстници децата на „Пирин“ в осминафиналите за Купа БФС. С успеха срещу съсед в класирането момчетата на Илко Христов се отдалечиха от дъното и дори мисията изкачване в първата осмица вече не изглежда мираж. Триточковият гол падна в 72-та мин. с автор Юри Каменаров, за да донесе втората победа на благоевградските таланти през кампанията и да сложи край на серията от четири поредни равенства. Три от хиксовете обаче бяха срещу челниците, а с ремито срещу „Лудогорец“ зелено-белите станаха единственият отбор, който намери начин да спре безпогрешния ход на лидера в първенството.

В неделя пиринци гостуват на друг опонент в долната половина на таблицата – „Дунав“, който през отминалия уикенд поднесе изненадата на кръга с 1:0 при визитата си в старопрестолния град.

Останалите две формации на орлетата сред най-добрите – до 17 и до 18 г., са в триседмична пауза заради ангажименти на националните отбори в двете възрасти и ще влязат отново в игрови ритъм на 9 ноември, когато ги очаква гостуване в столицата срещу гарнитурите на „Септември“, заемащи съответно четвъртото и първото място в групата си.

„ПИРИН“ /16/: Й. Поповски, В. Равенски, Ал. Бачев, Ал. Николов, Вл. Зайков /71-А. Георгиев/, Ю. Каменаров, Г. Кузманов, М. Данчев /90-Ст. Атанасов/, М. Лазаров /46-Ал. Христов/, Ил. Маерков /46-Г. Каракостов/, А. Видинов /89-Н. Обидимски/.

