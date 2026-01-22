СЛЕД ЗАБАВЯНЕТО: Пловдивската фирма „ПГ систем“ ЕООДсрещу 38 743 евро ще направи празничната програма за 148 г. от освобождението на Дупница



След като Дупница пропусна да отбележи 148 години от своето освобождение на 14 януари по нов стил, сега от общината обещават богата празнична програма в края на месеца. В дните от 29 до 31 януари от кметството са предвидени множество мероприятия, свързани с паметната дата. Целта на планираните събития е да обединят история, култура, музика и спорт и да бъдат доста посетени от местните жители и гостите на града.

Прави впечатление, че през тази година за първи път честванията по повод освобождението на Дупница са разтеглени в цели три дни. Практиката през последните години бе на 14 януари, когато градът е бил освободен, да се провежда само шествие от „Рибарника“ до центъра на Дупница.

Както „Струма“ вече писа, в първите дни на януари общинската администрация в Дупница обяви обществена поръчка, свързана с тематично надграждане на културно събитие. Бяха изпратени покани към три фирми: двете пловдивски „ФФ Автор Георгиев С-ие“ СД“ и „ПГ систем“ ЕООД“, както и „Ди Ес систем“ ЕООД, регистрирана в село Йоаким Груево, отново община Пловдив.

Максималната стойност на поръчката е 38 772 евро.

Досега честванията се отбелязваха само с Шествието на свободата /сн. 1/ и хоро в центъра на Дупница /сн. 2/



Все пак след забавянето конкурсната комисия избра „ПГ систем“ ЕООД“, чиято оферта е в размер на 38 743 евро.

Основната цел на проекта е стимулирането на местните културни политики и разширяване на възможностите за изява на културните оператори на територията на общината. Планираният обхват на поръчката включва богата и разнообразна програма, която акцентира върху традициите, културното наследство и съвременните форми на изкуство.

Празничната атмосфера ще бъде допълнена от светлинно шоу, както и от културни инициативи с визуален и образователен характер, коментираха преди десетина дни пред репортер на „Струма“ от кметството.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ

