След зануляването в първенството ихтиманци отвяха с класика „Банско“ в зоналния полуфинал

Малко повече от месец след зануляването в първенството „Ботев“ /Ихт/ отвя с класиката 3:0 „Банско“ в зоналния полуфинал за купата на АФЛ и си уреди финален двубой със „Струмска слава“. Мачът с ихтиманци се състоя на терена с изкуствена трева в разложкото село Годлево, тъй като игрището на стадион „Свети Петър“ все още наподобява една огромна локва след проливните дъждове в последните няколко дни. Наставникът на козлите Борислав Хазуров отново използва турнира, за да даде шанс за изява на резервите и юношите в състава. На вратата стартира младият Кирил Ангушев, а в ядрото на защитата бяха Тодор Пасков и Динчо Йовчев вместо опитните Йордан Лечов и капитана Костадин Слаев. Кадърът на благоевградските орлета под рамката спаси първия опит на бившия национал Стефан Велев да го преодолее в 17-та мин., но след още толкова ветеранът не му остави полезен ход с прецизен пряк свободен удар. Домакините окончателно свалиха гарда в хода на второто полувреме, когато се разписаха Василие Милованович и Васил Василев съответно в 58-та и 76-та мин. Банскалии получиха дузпа в 79-та мин. за събаряне на Аджил Невеш в пеналта, а изпълнението бе възложено на 16-годишния Христо Попадийн, който обаче пропусна от бялата точка.

„БАНСКО“: Ангушев, Йовчев, Пасков, Божинов, Невеш, Либяховски, Александров (75-Хр. Попадийн), Еринин (46-Р. Иванов), Проев (46-Вл. Златинов), Мандухов (46-Фикийн), Чолев (75-Витанов).

ВАСИЛ БОРИСОВ