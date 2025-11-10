След заплаха от блокада в ЕП: Фон дер Лайен предложи корекции в бюджета на ЕС

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е внесла предложения за изменения в проекта на следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз, след като Европейският парламент предупреди, че може да блокира одобрението му.

В документа, адресиран до председателя на Европейския парламент Роберта Мецола и до настоящото датско председателство на Съвета на ЕС, Фон дер Лайен излага няколко възможни корекции, насочени към улесняване на процеса по приемане на многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2028-2034 г.

Сред предложените промени са предоставяне на по-големи права на регионите при определянето на приоритетите за финансиране, както и допълнителни гаранции за селскостопанския сектор, включително възможност част от средствата да бъдат отделени специално за развитие на селските райони, наред с програмите по Общата селскостопанска политика. Освен това се предлага и укрепване на ролята на Европейския парламент при разпределянето на средствата и упражняването на контрол върху тяхното използване.

Предложената финансова рамка предвижда разходи от около два трилиона евро (2,3 трилиона долара) – с приблизително 700 милиарда евро повече от текущия седемгодишен бюджет.

Тези промени се случват, след като лидерите на основните политически групи в Европейския парламент – консерватори, социалдемократи, либерали и зелени – изпратиха съвместно писмо до Фон дер Лайен в края на октомври, с което критикуваха първоначалното предложение на Комисията, представено през юли.

Според тях проектът не отчита достатъчно позицията на парламента, включително настояването за запазване на ролята на регионалната политика и правото на депутатите да се произнасят по разходните решения.

В писмото се предупреждава, че планираният модел – при който всяка държава членка ще изготвя собствени национални планове за разходи вместо общоевропейски фондове – може да доведе до непрозрачно разпределение на средствата и до „сериозни дисбаланси“ в рамките на Съюза.

Дългосрочният бюджет на ЕС трябва да бъде одобрен единодушно от всички държави членки и ратифициран от Европейския парламент. Ако депутатите не дадат съгласие с квалифицирано мнозинство, предложението автоматично се отхвърля.

