След ЗМК ексшефът на ДФ „Земеделие“ и „спасител“ на икономиката на Благоевград Димитър Тадаръков фалира и „Милена“ АД

На 20 януари Търговският регистър обяви, че легендарното шивашко предприятие вече е затворено, последните му служители са на улицата в очакване да се намерят отнякъде пари за заплатите им, които не са получавали от миналата есен

Знаковата за Благоевград шивашка фабрика „Милена“, която бе скромното лице на единствената в града „индустрия“, включваща няколко фирми от шивашкия бранш, фалира.

На 20 януари тя прекрати окончателно дейността си и Търговският регистър чинно го отбеляза в 16:30:34 часа. Работниците й, които не са получавали от месеци заплати, са разпуснати, а телефоните им масово са изключени. Без връзка вчера беше и телефонът на изпълнителния директор и член на СД на „Милена“ АД Йорданка Слатинска – бившата лидерка на БСП в Благоевград, чието име се свързва от десетилетия с ръководството на фирмата. Заедно с нея в ръководния орган на фирмата са още Ангел Иванов и Венера Иванова.

Димитър Тадаръков Йорданка Слатинска

Това е тъжният край на производствената фирма, основана през 1987 г. с предмет на дейност производство на шевни изделия и продажбата им в страната и чужбина и давала хляб през първите години на над 100 служители. Фирмата бе раздържавена чрез инвестиционни бонове през 1997 г. и негов главен акционер стана фондът „Булгарлизинг“.

Финансовите проблеми на шивашката фабрика започват през 2020 г., когато реализира загуба от близо 40%, и през 2024 г. в отчетния доклад за дейността е записано, че дружеството „продължава да работи в продължаваща икономическа стагнация и политическа несигурност“, че проблемите му идват от „нестабилност в цените на енергоносителите и спомагателните материали, от двукратния ръст на минималната работна заплата и задържане на цените на изделията на нива от 2022 г.”.



За 2024 г. дружеството е реализирало 833 000 лв. приходи, което е с 51 000 лв. повече от предходната година, и са произведени 21 470 бр. дамски облекла, предимно на ишлеме. Към същата година то има едва 23 000 лв. отложени данъци, която е сравнително малка сума за работещо предприятие.

С всички тези показатели на 13.11.2025 г. Йорданка Слатинска изненадващо подава от името на „Милена“ АД молба до Окръжен съд – Благоевград да бъде открито производство по несъстоятелност. Мотивите за молбата са все по-трудното намиране на клиенти и липсата на подготвени кадри. Обяснява се още, че заради неизплащани заплати миналия октомври напускат 14 работници от общо 31-членния персонал, поради което дори вече да има клиенти, дружеството няма с кого да изпълни поръчките. Към 31 август 2025 г. задълженията на фирмата за заплати са били 64 008 лв., а през септември приходът на фирмата е 21 919 лв.

„Милена“ си признава още, че не разполага с дълготрайни или краткотрайни материални активи, за да покрие старите заплати на персонала, няма и възможност да осигури бъдещи клиенти. Последният капитал на фирмата е по-малко от 89 000 евро.

„Милена“ е 100% частна фирма – собственик й е бившият шеф на фонд „Земеделие“ Димитър Тадаръков. От 2008 до 2015 г. един от представителите на фирмата е брат му Димо Тадаръков. През същата година последният взема представителството в дружеството заедно с „Бл Финансова компания“, която е една от многото фирми на Димитър Тадаръков.

Звездата на Димитър Тадаръков в Благоевград изгря през 2020 г., когато бившият кмет на Благоевград Румен Томов го назначи като ръководител на отдел „Икономическо развитие” в общината и обяви, че 70-годишният тогава бизнесмен ще спаси икономиката на Благоевград, защото имал готова програма за развитието на града и цялата област като първата свободна икономическа зона в България и тя щяла да превърне Благоевград „в една малка Ватикана, независима от властта и държавата“.

По някое време програмата беше представена пред съветниците, оказа се, че Тадаръков пробвал да я пробута и на други общини, но след като нищо не се случи и Благоевград се размина фатално с Ватикана, той тихомълком изчезна от общината. С областния център на Пиринско остана да го свързва само бившият ЗМК в Благоевград, приватизиран от Димитър Тадаръков и оставил десетки хора на улицата. В момента заводската база е под жива охрана и вероятно все още се ползва за гараж на 7 наблъскани с екстри BMW-та, които „спасителят“ на Благоевград купил за депутатите в 39-ото НС, но не успя да спечели обществената поръчка, защото народните избраници през 2001-2005 г. предпочетоха марката „Мерцедес”.

Припомняме, че ЗМК бе включен през 1996 г. в правителствения списък на Жан Виденов за спешна ликвидация заради дълг от 1 млн. дойче марки към „Булгарлизинг”, чийто собственик отново беше Димитър Тадаръков, и веднага щом сложи ръка на апетитното предприятие в Благоевград, той обяви тоталната му разпродажба – изнесе машините за скрап и вкара в халето БМВ-тата. Междувременно, много скоро след като купи ЗМК, Тадаръков започва усилено да прехвърля имоти и фирми на брат си Димо. Включително и „Милена“ АД.

Димитър Тадаръков, който е бивш зет на комунистическото величие Венелин Коцев и бивш шеф на надзора на „Насърчителна банка” /сега Българска банка за развитие/, и брат му Димо имат и други собствености в Югозапада. Доскоро тяхно е било друго приватизирано дружество – гоцеделчевското „Пиринпласт“ АД, но през 2015 г. Димо Тадаръков го е напуснал и сега брат му го управлява. Тадаръкови имат имоти и в Банско.

Д. Тадаръков беше изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ през 2007-2008 г. Успешно завършва предприсъединителната програма САПАРД и получава акредитация на новоизградената структура „Разплащателна агенция“. През 2008 г. раздава на земеделските производители първите субсидии в размер на 500 млн. лв. За първи път въвежда понятието „Конфликт на интереси“ и освобождава осем служители на фонд „Земеделие“.

ВАНЯ СИМЕОНОВА