След избора на новия клубен шеф „Марек“ разработва нови схеми в атака за Габрово

Паралелно с избора на новия клубен шеф Ивайло Паргов подопечните му в „Марек“ са работили изцяло върху подобрение на ефективността в нападение. В дните преди тежкото гостуване в Габрово треньорският щаб е наблегнал на отиграването на различни схеми в атакуващ план с цел дупничани да започнат да вкарват поне едно-две от създадените положения пред противниковите врати. Сезонът за Петър Колев и компания започна с обичайното 1:0 над дублиращия отбор на „Лудогорец“, но след това се наредиха две безлични нулеви ремита срещу „Спортист“ вкъщи и при визитата на „Севлиево“. Най-злополучният двубой дойде в предното домакинство на лидера „Фратрия“, който доминираше тотално на „Бончук“ за побадата с 3:1.

Двамата нападатели в редиците на „Марек“ Илия Димитров и Юлиан Ненов остават длъжници на отбора, за което неведнъж намеква и наставникът П. Колев. В лагера на тима се надяват, че евентуално отпушване в атака ще повлече серия добри резултати, които да задържат състава близо до челото във Втора лига.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ






