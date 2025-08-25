След издънката в Ихтиман „Кюстендил“ се измъчи срещу аутсайдера от Г. Делчев

След издънката в Ихтиман предната събота фаворизираният в началото на първенството състав на „Кюстендил“ се измъчи през отминалия уикенд срещу най-слабия отбор в групата „Пирин“ /ГД/. Неврокопчани, които са единственият тим без спечелена точка, бяха близо да скършат нулата на стадион „Осогово“, което предизвика недоволството на феновете под Хисарлъка от играта на любимците си. Сините все пак взеха задължителните 6 т. от двете си домакинство, но навън резултатите им са трагични – 1:3 срещу „Ботев“ /Ихт/ и 1:2 срещу дубъла на „Левски“, а сега ги очаква гостуване на „Свети Петър“ в Банско. Завърналият се след престой в Сандански Любослав Любомиров даде аванс на своите преди почивката, а играещият треньор Даниел Младенов удвои в хода на второто полувреме, но след попадението на резервата Денизер Пингов започна голямото треперене до финалния съдийски сигнал.

„11-то място, дано да не изпаднем“, „Голяма мъка ще е тази година“, „Като тая година толкова слаби отбори не е имало никога, май играят само за здраве и да не си горят дома дървата“, мрачно и донякъде с ирония коментираха след мача с абсолютния аутсайдер от Г. Делчев кюстендилските фенове.

Любослав Любомиров

„КЮСТЕНДИЛ“: Топалов, Адемов, Стойнев, Ст. Николов, Грахльов, Д. Илиев, Методиев, Стоименов, Любомиров, Д. Гогов, Д. Младенов. Резерви: Александров, Н. Николов, Даскалов, Цв. Стоичков, Бачовски, М. Иванов, Кр. Петров, Въжаров, Дончев-вр.

„ПИРИН“ /ГД/: Моламустафа, Виденов, А. Маркосян, Пачеджиев, Ковачев, Чаушев, Карапетров, П. Головодов, Макриев, Русев, Хр. Маркосян. Резерви: Пингов, Шишков, Асипов, Камберов, Странджев, Качаков, Гръчки вр.

СТОЙЧО СТОИЦОВ





