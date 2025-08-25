След като дърво уби мъж в Пловдив: Освободиха директора на Общинско предприятия „Градини и паркове“

След трагичния инцидент, при който мъж почина след като клон се стовари върху него в район „Северен“, е освободен от длъжност директорът на Общинско предприятия „Градини и паркове“ Антон Георгиев. На негово място временно е назначен досегашният заместник-директор Радина Андреева. Кметът на Пловдив Костадин Димитров не даде отговор на въпроса дали ще освободи и своя заместник с ресори екология и здравеопазване.

Градоначалникът изрази съболезнования към семейството на починалия мъж. Той обясни, че дървото, причинило инцидента с трагичен край на бул. „Марица“ – север, е било фитосанитарно здраво, а за него е нямало заповед за неговото премахване.

Разпоредено е кмета на район „Северен“ Венцислава Любенова да бъде направено обследване на дърветата по поречието на река Марица. Другите районни кметове също трябва да направят инспекция на растителността.

През тази година общо 1231 са неизпълнените заповеди за отстраняване на опасни дървета., като те намаляват във времето и през 2023 година те са били 3582.

„Ние искаме още по-експресна работа“, каза кметът и обясни, че най-честите сигнали от граждани към него са именно за премахване на дървета, което показва, че има необходимост от засилване на работата в тази посока.

Градоначалникът подчерта, че няма критики относно експертизата на Антон Георгиев, но е било необходимо тя да бъде по-бърза по поставените задачи. Кметът допълни, че ОП „Градини и паркове“ има много проблеми, които в годините търсят разрешение. Сред тях са ниските заплати и липса на кадри. За целия Пловдив има само 12 бригади, които изпълняват заповедите за премахване на опасните дървета.

БНР






