ПАРЕН КАША ДУХА! След като екскметът им бе вкаран в затвора за сеч на 110 тополи, сега кочериновци търсят разрешение от РИОСВ да отрежат 2 опасни дървета

Кметът на Кочериново Станислав Горов поиска разрешение от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Благоевград да отреже 2 опасни тополи. Дърветата се намират на държавен терен в кочериновското с. Стоб. Те са от вида Populus, преминали са турнуса на сеч /б.р. това е възрастта в години, при която насаждението е достигнало поставената стопанска цел – производство на дървесина, възобновяване на гората и запазване на полезните функции на горите/, а в момента са със силно напукана кора и суховършия, което означава, че са започнали трайни деградационни процеси и в условия на силни ветрове представляват реална опасност за обитателите и разположените в съседния имот сгради и временни постройки.

Ст. Горов К. Катин



По тази причина общината е преценила, че е необходимо да се предприемат превантивни мерки и действия по премахването на описаните дървета на основание чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за защита при бедствия с цел недопускане възникване на аварийни ситуации и нанасяне щети на прилежащите урегулирани земеделски имоти. Това е описано и в протокол от междуведомствена комисия, назначена със Заповед № ОА-РД-14-122/04.07.2025 г. на областния управител на област Кюстендил.

РИОСВ прецени, че инвестиционното предложение не попада в Приложения №1 и №2 от Закона за опазване на околната среда и не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда, както и на преценяване на необходимостта от ОВОС. То попада в границите на защитена зона „Кочериново” за опазване на дивите птици и в Зона ІІ за устойчиво управление, местообитание на крайречни върбови гори, но няма опасност отстраняването на двете тополи да ги увредят.

Този вид дървета са доста чувствителна тема за управниците на община Кочериново. През 2013 г. бившият кмет 3 мандата на общината Костадин Катин бе осъден на 4 г. ефективен затвор заради издаденото от него разрешение да бъдат отрязани 110 тополи по поречието на река Рилска. Магистратите бяха категорични, че така той е надвишил правомощията си. Успоредно с това срещу Катин имаше още 3 дела – за скланяне на подчинени да лъжесвидетелстват, за присвоени детски шкафчета, които вместо да бъдат доставени в детската ясла в Кочериново, разпоредил да ги закарат в дома му, както и за подпис на длъжностно лице /главния архитект на общината/ по документация по европроект. По останалите К. Катин дела беше оправдан, но тополите го вкараха в затворническото общежитие в с. Самораново и оттогава тези дървета са на особена почит в общината.

ВАНЯ СИМЕОНОВА





