След конфузната петица срещу тигрите „Банско“ изгуби трима футболисти за пролетта

След конфузното 0:5 в своя дом „Свети Петър“ от „Витоша“ в последния есенен кръг миналогодишният шлагер в ЮЗ Трета лига „Банско“ изгуби трима основни футболисти за пролетното продължение на първенството. За визитата си на „Костинброд“ в края на февруари от състава на козлите отпадат изгоненият срещу тигрите Лазар Еринин и натрупалите 5 официални предупреждения през сезона Йордан Лечов и Руслан Иванов. „Оборище“ отписва от сметките си за домакинството след около три месеца срещу „Септември“ /Сим/ героя от визитата в Радомир Люцкан Люцканов, който влезе на смяна в 72-та мин. и дълбоко в добавеното време вкара победното попадение за сензационната победа над безгрешния вкъщи до този момент кандидат за промоция в професионалния футбол „Струмска слава“.

Бурната радост на голмайстора с ироничен привкус към противника бе съпроводена с жълт картон, който се оказа пети за него през кампанията и го вади от строя за следващия двубой на войводите. По същата причина от тима на лидера „Рилски спортист“ за гостуването в Самоков на аутсайдера „Германея“ отпада Кристиян Кочилов, който си заработи планирано едномачовата санкция при равенството с „Пирин“ /Рз/, за да влезе начисто в по-тежките изпитания в защита на първото място.

Най-потърпевш от заключителните двубои за календарната година е един от асовете на „Сливнишки герой“ – Йордан Тодоров, който при поражението в Симитли бе декориран в жълто за девети път от началото на сезона и пропуска сблъсъците с дублиращия състав на „Левски“ и третия отбор на ЦСКА.

ТОНИ КИРИЛОВ