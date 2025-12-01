След „Левски“ кюстендилци закачиха тройка и на ЦСКА

„Кюстендил“ сложи край на противоречивата си есен с пета поредна победа, този път с 3:2 при визитата си на ЦСКА III на терена в Костенец. Предния уикенд сините от града под Хисарлъка закачиха тройка и на младоците от „Левски II” в защита на четвъртото място в класирането, от което ще влязат в пролетния дял на първенството през февруари. За успеха над състава, предвождани от бившия наставник на „Беласица“ Даниел Моралес, с основен дял бе колегата му начело на противниковия тим Даниел Младенов, който вкара решаващите два гола. Аванс на кюстендилци даде в 18-та мин. Даниел Гогов, който се възползва от щедър подарък на червената отбрана. Домакините върна в мача Борислав Бенов половин час след началото, задължен от прецизното подаване от фланга на Иван Дейков. Радостта на Моралес и хората му попари едва след 180 секунди играещият треньор на гостите, който на практика затвори мача с второто си попадение в 50-та мин., озовал се на върха на скоростна контра. Щурмът на голобрадите армейци стигна само до минимизиране на загубата с точно изпълнената дузпа в 85-та мин. от Александър Георгиев.

ЦСКА III: Танев, Ценов /72-Ситов/, Рангелов, Евтов, Пулев /72-Настаев/, Дейков, Урумов, Ал. Георгиев, Ил. Димитров /60-Величков/, Д. Петров /72-Божилов/, Бенов /84-Стефанов/.

„КЮСТЕНДИЛ“: Топалов, Адемов, Ст. Николов, Цв. Стоичков, Стойнев, Д. Илиев, Л. Любомиров /80-Грахльов/, Методиев /80-Бачовски/, Александров /90+3-Въжаров/, Гогов /77-Стоименов/, Д. Младенов.

СТОЙЧО СТОИЦОВ