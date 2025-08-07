След намесата на омбудсмана: КАТ отмени акт за 200 лв. на жена, спукала гума в огромна дупка на пътя Сатовча-Осина, от АПИ се извиниха 

След намесата на омбудсмана Велислава Делчева /сн. 1/ КАТ отмени свой акт за 200 лв. на гражданка, претърпяла инцидент през нощта на пътя Сатовча-Осина заради дълбока дупка /сн. 2/, в която спукала гума, но според органите на реда това е „предвидимо препятствие“. Междувременно Агенция „Пътна инфраструктура“, която също бе сезирана от омбудсмана, поднесе извинения на водачката Ирена Джамбазова /сн. 3/ и семейството, съобщиха от пресцентъра на институцията.

В. Делчева Ир. Джамбазова

Инцидентът се случил на пътя Сатовча-Осина на 6 юли 2025 г. около 01:00 ч. сутринта по пътя в посока Доспат. Автомобилът попаднал в дълбока, несигнализирана дупка и спукал гума. След консултация със застрахователя шофьорката Ирена Джамбазова се обажда на полицията. Дошлите на място служители на РУ на МВР – Гоце Делчев съставят протокол за пътнотранспортно произшествие, пише actualno.com.

Актът на водача е за нарушение на чл. 20, ал. 2 от Закона за движението по пътищата, който гласи, че водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие.

В тази връзка институцията на омбудсмана отправя веднага питане до директора на Областна дирекция на МВР – Благоевград старши комисар Даниел Димитров установени ли са проблеми относно състоянието на пътя в района на инцидента и сигнализирана ли е своевременно отговорната за стопанисването му институция; какво е състоянието на пътната сигнализация и маркировката в участъка, в случай че няма знаци и обозначение за опасен участък – съставен ли е акт на стопанина на пътя; констатирано ли е повишаване на броя на инцидентите за 2025 г. в участъка и какви действия по компетентност са предприети за тяхното ограничаване.

По повод на съставения акт институцията на омбудсмана подчертава, че в него не е посочена скоростта на движение на автомобила, за да може да се прецени дали същата е била съобразена, или не с обстоятелствата по чл. 20, ал. 2 от ЗДвП. Не е установено как е настъпил механизмът на ПТП, не са посочени конкретни обстоятелства на констатираното от контролните органи нарушение, дошли на мястото известно време след настъпването му – в акта само е възпроизведен текстът на разпоредбата от ЗДвП. Посочва се, че дупката на пътя не може да се смята за „предвидимо препятствие“ и че водачът не е длъжен да я предположи, както например пешеходец на пешеходна пътека или внезапно спиране на движещ се отпред автомобил.

От институцията на омбудсмана е отправено и питане до АПИ предвид думите на полицаите, че в този участък инцидентите са ежедневни, с въпрос обозначен ли е участъкът с пътна сигнализация, която да предупреждава шофьорите за опасен участък; има ли постъпили сигнали, оплаквания относно състоянието му и кога последно е извършван ремонт; какви мерки ще се предприемат за привеждането му в съответствие с действащите стандарти.

ОД на МВР – Благоевград информират омбудсмана, че актът е отменен, за което водачът е информиран, участъкът е с множество дупки, които не са били сигнализирани. При проверка на 18 юли са установили, че дупките са изкърпени, пътната маркировка е износена и почти не се вижда, а участъкът не е определен като такъв с концентрация на ПТП, тъй като няма повишаване броя на инцидентите.





