След напускането на „Дондуков 2“: Президентите получават над 4900 евро месечно, охрана от НСО и офис

След напускането на „Дондуков 2“ президентите имат право на определени привилегии, предвидени в закона. Сред тях е пожизнено месечно възнаграждение, което в момента възлиза на малко над 4900 евро, съобщава NOVA.

Бившият държавен глава има право и на лична охрана от Националната служба за охрана (НСО) за срок от една година, като след изтичането му остава възможността за ползване на специализиран транспорт от НСО.

Освен това президентите могат безвъзмездно да ползват имот с площ до 200 квадратни метра за извършване на обществена дейност, като държавата осигурява бюджет за издръжката на офиса, както и възнаграждение за един сътрудник.

Важно уточнение е, че тези права отпадат, ако бившият президент бъде избран за вицепрезидент, народен представител или съдия, както и ако заеме длъжност по служебно или трудово правоотношение.