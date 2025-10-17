СЛЕД НЕУСПЕШЕН ОПИТ! Община Благоевград търси изпълнител за саниране на 4 жилищни блока в града

Нов опит да се намерят строителни фирми, които да санират 4 жилищни блока в Благоевград по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II” по Националния план за възстановяване и устойчивост, прави община Благоевград, след като първият се оказа неуспешен, тъй като проявилите интерес кандидати не отговаряха на изискванията на възложителя.

Благоевградската фирма „Ювеста 19“ ЕООД с регистрация в с. Рилци на Незабравка Покровнишка кандидатства да санира жилищната кооперация на ул. „Полк. Дрангов“ 12. Заложените за целта средства са 192 828 лв. без ДДС.

За санирането на блока на ул. „Хр. Татарчев“ 27 прогнозната стойност е 226 467 лв. без ДДС, а кандидатите да извършат строително-монтажните работи са три благоевградски фирми. Това са „Браво строй“ ЕООД на Димитър Янков-Кенеди, „Диана 7“ ООД на Георги Шимбов и „Вип Трейд енд Билд“ ЕООД на Николай Динков-Нинджата.

Третият блок е на ул. „Д-р Вл. Бъчваров“ 5 и предвидената за саниране сума е 197 549.99 лв. без ДДС. Кой да изпълни строителните дейности се конкурират „Вип Трейд енд Билд“ ЕООД и „Ювеста 19“ ЕООД.

За многофамилната жилищна сграда на ул. „Мара Бунева“ 11, вх. А и Б, заложените пари за саниране са 284 230 лв. без ДДС. За изпълнение на предвидените дейности за енергийно обновление кандидатстват отново три благоевградски фирми – „Престиж бизнес-93“ ООД на Любен Янев и Георги Шапков, „Вип Трейд енд Билд“ ЕООД и „Ювеста 19“ ЕООД.

След като разгледа представените оферти комисия, назначена от кмета Методи Байкушев ще се произнесе дали всички отговарят на изискванията, преди да се пристъпи към отваряне на ценовите оферти.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА