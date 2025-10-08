След оглед: Непочистени речни корита в Кюстендилско

Вчера екипи на РДПБЗН – Кюстендил, са извършили обходи на критични участъци от речни корита, мостове, хидросъоръжения в областта. Не е установено покачване на нивата на водите в реките след големите валежи, изпратени са писма до общините за наблюдение на обектите, съобразни метеорологичните промени.

Установени са непочистени речни корита от паднали дървета и клони.

Вчера екип на РСПБЗН – Дупница, е оказал техническа помощ при обслужването на самокатастрофирал лек автомобил на АМ „Струма“, водачът и спътникът му са прегледани в здравно заведение в Дупница, автомобилът и пътното платно са обезопасени.