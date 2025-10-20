След отказ на ОбС да преотреди нива на бизнесдамата Т. Трайкова за цех за рекламни материали, тя внесе искане имотът да е за жилищни нужди

Бизнесдамата Тонка Трайкова е внесла искане общинските съветници да разрешат изработване на ПУП – план за регулация и застрояване на частен имот, като се промени предназначението му от нива за жилищно строителство. Заявлението е депозирано дни след като местният парламент на сесията си в края на септември постанови отказ на депозираното от нея инвестиционно намерение в същия имот да изгради база за безвредна производствена дейност, свързана с изработване на рекламни материали за събития – покани, украси, подаръци и др. Нивата е с площ почти 2 дка и се намира в местността Кури дере, до къщата на Тонка Трайкова. Той попада в устройствена зона за жилищно строителство и това беше причината Комисията по устройство на територията при ОбС да отхвърли преди месец искането в района да се развива производствена дейност.

Гласуването в пленарна зала на точката бе интересно и от протокола е видно, че само 3-ма съветници са категорично против, 8 са дали подкрепата си на бизнес идеята на Т. Трайкова, но 16 не са посмели да изразят категорично становище, гласувайки „въздържал се“, а 12 души са отсъствали от залата по време на вота по темата.

На пресконференция в края на април Тонка Трайкова огласи, че през последната година и половина бизнес проектите й в Благоевград срещат съпротива от страна на общинската управа и тя сериозно обмисля дали да продължи да инвестира в областния център на Пиринско. Тя обвини директно кмета Методи Байкушев, че блокира опитите й да реализира бизнес идеи, които биха допринесли за развитието на града и да създадат нови работни места. Конкретният повод да декларира публично недоволството си бе, че общинската администрация попречи на намерението й да разчисти частния си терен в местността Бачиново, където преди около 30 г. бяха старите кортове, за да изгради мащабен спортен комплекс с нови тенис кортове. Година преди това пък по предложение на кмета Байкушев ОбС одобри решение за изменение на ПУП на кв. 216А до кампуса на АУБ, с което бяха блокирани инвестиционните намерения на собствениците на частни имоти там, сред които е и Т. Трайкова. На пресконференцията бизнесдамата обвини общината и за течовете в част от помещенията в подплощадното пространство в центъра на града след ремонта на площад „Г. Измирлиев“, заради които тя не може да реализира никакъв проект в бившето СПА, което купи преди време.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА