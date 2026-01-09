СЛЕД ПОВЕЧЕ ОТ 2 Г. ХОДЕНЕ ПО МЪКИТЕ: Дългоочакваният ремонт на ст. „Бончук“ в Дупница започна, дейностите стартираха в съблекалните и съдийската стая, както и компрометирания покрив



Дългоочакваният ремонт на стадион „Бончук“ в Дупница най-накрая започна с началото на 2026 година. Част от феновете, дошли за първата тренировка на „Марек“ през новата година, търкаха очи невярващо. Привържениците коментираха, че преди месеци вече са били изгубили надежда, че техният втори дом ще бъде ремонтиран поради големия брой отлагания на старта на дейностите и липсата на обещаното от държавата финансиране. За щастие на всички в Дупница обаче на „Бончук“ вече има работници и строителни материали, като ремонтът вече е в ход.

Зам. кметът Б. Христов



Припомняме, че кметът Първан Дангов подписа договор за финансирането на дейностите на вече далечния 27 септември 2024 година. Градоначалникът се срещна с тогавашния министър на регионалното развитие и благоустройството Виолета Коритарова-Касабова, за да уточнят последните детайли относно държавната помощ, и най-голямата пречка по стартирането на ремонтните дейности на спортното съоръжение беше премахната.

Очаква се стадион „Бончук“ да придобие съвсем различен вид след края на ремонта



Иначе още в края на 2023 година стана ясно, че държавата ще отпусне близо 2,5 милиона лева на община Дупница, които да отидат за ремонт на т.нар. „чашка“ на стадиона. В проекта е предвиден още и ремонт на дренажната и напоителната система, подмяна на тревното покритие чрез ново зачимяване, вътрешно и външно боядисване, подмяна на дограма, частична подмяна на ел. инсталация, ремонт на помещения (бани, тоалетни, съблекални), фитнес зала и т.н. Покривното покритие (козирката) от ламарина е изцяло компрометирано, което налага неговата подмяна с по-надеждно такова. Предвижда се монтиране допълнително на 3000 пластмасови седалки върху съществуващите бетонови тераси, както и армирана бетонова настилка в сектора за гости. С цел отговаряне на изискванията пътят на движение на съдиите да не се пресича с този на футболистите се налага затваряне на 2 броя врати и отваряне на две такива към подхода на стадиона. На втория етаж на сградата съществува зала за конференции, която ще се раздели на две по-малки такива с нови функции – зала за конференции и стая на делегата.

Дейностите вече започнаха



Стадионът е строен преди близо 60 години, като тогава участие взимат и много местни жители, които работят безвъзмездно, за да могат да гледат любимия „Марек“ на по-хубаво съоръжение. Игралното поле е затревено, като през годините са подменяни частично участъци с тревни чимове. Към момента тревната настилка е в лошо състояние, а дренажната и поливната системи, елементи от техническата структура на обекта, не са ремонтирани от построяването на стадиона.

В края на ноември 2025 година административната сграда протече, а местните запалянковци вече бяха изгубили надежда. След поредните дъждове тогава вътрешните помещения бяха наводнени. От работещия там персонал са наредили кофи и легени, като се редуваха да отводняват стаите и коридорите, водещи към съблекалните. Отделно от това бе паднала част от мазилката и окаченият таван в една от треньорските стаи, а ламинатът и паркетът в част от кабинетите се беше подул.

И така, повече от 2 години по-късно, най-накрая започна и реалната работа. Предварителният план е най-напред да бъдат направени съблекалните за домакините и гостите, както и помещенията за съдиите. След това поетапно ще продължат и останалите строително-монтажни работи по другите части на административната сграда.

Най-належащ е ремонтът на протеклия покрив



От общинското ръководство обявиха, че идеята им е започналият ремонт да не пречи на провеждането на футболните срещи на „Марек“ от Втора лига през започващия следващия месец пролетен дял. Заместник-кметът по строителните дейности Бойко Христов заяви, че се надява да не се стига дотам дупнишкият клуб да домакинства на други стадиони, например в Благоевград или Симитли.

„За щастие ремонтните дейности започват. Това е един дългоочакван проект от всички в Дупница. Фирмата-изпълнител стартира част от дейностите и подготвят през идната седмица да направят покрива. Това е най-важното, защото има сериозни течове там. Стартират дейностите в домакинската съблекалня. Говорихме с представители на фирмата и те поеха ангажимент да направят максимални усилия, за да може на първия домакински мач на 15 февруари двете съблекални да са готови, както и покривът. Всичко останало, което ще се прави по административната част на сградата, ще се случи в период, в който няма да бъде засегнато участието на „Марек“ на стадиона тук. По този начин ремонтните дейности няма да пречат на провеждането на мачове през пролетта. За момента нещата се движат добре, пред стадиона вече са доставени материали, правят се електрическите инсталации, както и ВиК. Дори имаме уговорка с изпълнителя да се направят повече неща от тези, които са заложени като в цяло. Искаме да не се пропускат неща, които след това да се компрометират и веднага да се налагат ремонти“, заяви Бойко Христов.

През ноември миналата година административната сграда протече, а окаченият таван падна



Колкото до предстоящите дейности по самия терен, който през последните години е във все по-окаяно състояние, заместникът на Първан Дангов коментира:

„Най-вероятно, докато върви ремонтът на сградата, ще видим докъде ще стигнем финансово. Фирмата ще си иска аванса и междинни плащания, ще мислим какви варианти може да използваме. Но това най-вероятно ще е по-нататък и теренът ще бъде готов за есенните мачове. Ситуацията е доста динамична. Имаме подписан договор с Министерството на младежта и спорта. От там ни увериха, че парите вече са преведени, и чакаме в близките дни да дойдат в общината. Подписаният договор там е за пистата на стадион „Бончук“ и за игрището „Шмиргело“, където да се постави изкуствен терен. Това е още една добра новина, защото тях ги няма заложени в другия проект, който чакаме от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Очакваме по-добри игри и от отбора. Знаете, че сме в незавидна позиция за името на „Марек“. Показаните игри през изминалата есен не са нашето лице. Взели сме мерки с оглед на финансовите изисквания към нас като община, както и всички спонсори, които търсим да ни помагат. Говорили сме и с треньорския щаб, че футболистите, които не показват подобаващи игри, да не са вече част от отбора. На тяхно място трябва да бъдат привлечени класни попълнения, за което ще помогнем. Пожелавам на играчите само да бъдат здрави и да оправдаят очакванията, които имаме към тях“.

Бойко Христов не пропусна да говори и по една от темите, които най-много вълнуват дупничани, а именно дали стадион „Бончук“ най-накрая ще има и осветление, за да може да се играе и в тъмните часове на деня.

Феновете, дошли за първата тренировка на „Марек“, не можеха да повярват, че най-накрая ремонтът започна



„Водили сме много дебати като общинско ръководство по този въпрос. Ще направим всичко възможно. Сами знаете, а и то е видно, че като се направи всичко планирано като инфраструктура, след това да се копае наново за осветление би било някакво безумие. Водили сме разговори, дори към момента да няма финансиране, да бъдат положени кабели, тръби, трасета, фундаменти и изобщо всички неща, които са нужни, а след това да останат само стълбовете за осветлението. При всички случаи около тези два проекта ще говорим с фирмите, които ще работят, да направят позиции в наш плюс. Дай Боже да стигнем и до момент, в който да имаме осветление, например 2026-2027 година“.

Той завърши, че краят на ремонтните дейности на „Бончук“ трябва да бъде до една година след отварянето на строителната площадка. От общинското ръководство обаче се надяват, че с взетите мерки всичко ще приключи по-рано:

„Това е нещо, което не може да се работи като нормален процес и кой както си иска. На 15 февруари стартираме сезона с домакински мач и съблекалните трябва да са готови. Иначе ще ни се налага да предприемаме действия, които да доведат до излишни финансови последици с домакинстване на други терени. Най-малкото би било неизгодно относно ситуацията ни като класиране в момента. Очакваме публиката да си подкрепя отбора в Дупница и да тръгнем нагоре – там, където ни е мястото“.

Както е известно, в средата на юни 2024 година пък беше ремонтирано и изкуственото игрище пред стадион „Бончук“, което беше открито преди повече от десетилетие от тогавашния премиер на България Бойко Борисов.

За ремонта отидоха около 100 000 лева, които бяха дадени от община Дупница, както и от фирми, които изявиха желание да помогнат. След като ремонтните дейности приключиха, на практика имаше ново игрище, което бе осветено от новия Български патриарх Даниил, а сред официалните гости беше и президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов-Гонзо.

По този начин се очаква през есента целият спортен комплекс в Дупница да придобие съвсем по-различен облик и да бъде много по-приветливо място за трениращите там деца, юноши и мъже, както и за техните близки, които идват да ги подкрепят по време на мачовете им.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ

