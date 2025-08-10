След пожара в Пирин – пустош, безводие и унищожени местообитания

През последните две седмици огнеборци, горски служители и доброволци се бориха с огромния пожар в Пирин планина, който изпепели близо 50 000 декара. Той вече е локализиран, но последиците, които огнената стихия остави след себе си, са огромни за растителните и животински видове в района.Доброволци от „Зелени Балкани“ обходиха опустошените терени в Пирин в търсене на пострадали животни. Някои от тях вече се лекуват в Спасителния център в Стара Загора.

Д-р Руско Петров, управител на Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“: „Успяхме да спасим шест броя костенурки, една от които е тук при мен. Четири таралежа. Основно обгорени са им крачетата най-вече, обгорени са им коремчетата отдолу.“ Но в труднопроходимите райони има още стотици пострадали животни, до които доброволците не могат да стигат. „Тези животни, които не са доста бързи, много често или целите изгарят вътре, или се задушават. Гората е техен дом, а сега техният дом е унищожен… ще са необходими между 40 и 50 години тя да бъде възстановена, така че едно унищожение на цялостното екоравновесие в тези райони, в които бушуваха пожари.“

А последиците от тази екокатастрофа ще окажат най-силно въздействие през следващите години.

Инж. Иван Ризов, директор на ДГС – Струмяни: „Водохранните функции на гората тук ще бъдат изключително засегнати. Много е вероятно да се появи почвена ерозия, която да отнеме плодородния, горния слой на почвата. А почва се възстановява за десетки, дори стотици години. Щетите са неизмерими на този етап. Огромни са.“ Друг голям пожар в община Струмяни изпепели 18 000 декара, от които 7600 гори. Равносметката година по-късно – безводие и липса на пасища в района.

Йордан Ресов, жител на с. Микрево: „Където няма гора, няма и вода. Изворите спреха нагоре повечето като е пожара. Това е положението. И животни никакви. Защото няма вода нагоре.

„Александър Божанов, жител на с. Микрево: „Щетите са големи. Пасища, всичко изгоре. Нагоре по балкана всичко изгоре.“

Д-р Руско Петров, управител на Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“: „Можем да се справим, като всички ние бъдем доста по-отговорни, за да можем да опазим природата, в която сме част и ние.“

Голяма част от горските пожари възникват в населените места. Затова изграждането на широки просеки между селата и горите може да помогне, смятат експерти.БНТ





