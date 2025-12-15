След по-скъпата такса смет и „синя зона“ в Дупница също скача от 1 януари 2026 г.

Планира се и повишение както на месечните, така и на годишните такси, живеещите в центъра вече ще плащат по 50 евро годишно за едно паркомясто



След предложеното увеличение на такса смет за жителите на община Дупница няколко седмици по-късно идва и идеята за по-скъпо платено паркиране. На заседанието на Общинския съвет, което е насрочено за 18 декември, ще бъдат разгледани промени в Наредбата за местни такси и цени на услугите. Основната част от измененията засягат тарифите за „синя зона“. Увеличава се почасовото паркиране. В момента то е 1 лев, докато предложението е от 1 януари 2026 година един час престой в зоната за платен паркинг да стане 1 евро.

Ако новите правила бъдат одобрени от местния парламент, месечната такса се увеличава от сегашните 80 лева на 50 евро след Нова година. Тримесечната скача от 180 лева на 120 евро, а годишната такса става 400 евро вместо досегашните 600 лева.

За паркиране на пътни превозни средства с максимално допустима маса до 2,5 тона и на микробуси и автобуси до 12 пътнически места таксата до 2 часа ще бъде 1 евро, до 4 часа – 1,50 евро, а дневната – 2 евро.

Отпада нощната такса за паркиране, докато живущите в обхвата на „синя зона“ вече ще заплащат 50 евро на година за едно паркомясто. Досега живеещите в центъра можеха да паркират безплатно в района на техния дом.

В мотивите на докладната записка се посочва, че предложените изменения и допълнения имат за цел да прецизират ценовата политика на „синя зона“ за паркиране с цел по-ефективно използване на централните градски пространства.

„През последните години значително са се повишили цените на енергоносителите, суровините и материалите. Поддържането на остарели цени води до намалена ефективност на системата и не отговаря на съвременните нужди за управление“, пише в докладната записка, входирана от кмета Първан Дангов.



Там е допълнено, че предлаганото изменение на таксите за кратковременно платено паркиране в „синя зона” е обусловено от необходимостта да се постигне по-добра организация на движението в централна градска част.

„Към настоящия момент високата концентрация на автомобили и ограниченото пространство за паркиране създават предпоставки за забавяне на трафика, блокиране на ключови улици и увеличено време за търсене на свободно място. Чрез така направеното предложение на таксите се създава баланс между социално приемлива цена и необходимостта от регулиране на натиска върху инфраструктурата. Повишената ротация на паркоместата би осигурила по-справедлив достъп и намалила времето за търсене на място за паркиране, което ще допринесе за по-добра организация на движението в централната част на града“, пише още в предложението на градоначалника до Общинския съвет.

Както вече неведнъж сме писали, проблемът с паркирането в Дупница става все по-голям през последните години. В „града на автокъщите“ почти всяко семейство вече разполага с поне две коли и както в делничните, така и в почивните дни е изключително трудно да се намери паркомясто в централната градска част. Така много дупничани паркират по тротоари, дори и градинки, което прави придвижването на трудноподвижни хора и майки с детски колички почти невъзможно. Много от живеещите в центъра пък споделят, че веднъж намерили място в близост до домовете си, не използват автомобилите си със седмици, защото може да не извадят късмет скоро да намерят къде да спрат.

По този начин идеята за повишаването цената на„синя зона“ би срещнало подкрепа от някои местни жители, но и би предизвикало голямо недоволство у по-голямата част от тях.

Със сигурност на предстоящото заседание на Общинския съвет на 18 декември темата ще бъде една от най-горещите и дискутирани. Ако местният парламент одобри идеята на администрацията, новите цени за паркиране в Дупница ще влязат в сила от 1 януари 2026 година.

