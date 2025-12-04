Даниел Митов пред НС: Шествието след протеста на 1 декември е било нерегламентирано

Вътрешният министър Даниел Митов представи в Народното събрание подробен доклад за действията на полицията и организацията на обществения ред по време на протеста на 1 декември в центъра на София. Той подчерта, че събитието е било разрешено единствено като статичен протест, а шествие из града не е било съгласувано от Столичната община.

Митов съобщи, че Столичната община е съгласувала провеждането на протест между 18 и 22 часа в зоната около Министерския съвет, пл. „Независимост“, пл. „Цар Освободител“, пл. „Желю Желев“ и градинката до Националната художествена галерия — извън зоната за сигурност на институциите.

По думите му съгласуването изрично забранява затрудняване на трафика, както и провеждането на шествия. „Столична община не е съгласувала провеждане на шествия. Организатор на проявата е Тодор Петров“, заяви министърът.

Полицията предупредила за риск от безредици и изградила 21 КПП

Вътрешният министър посочи, че предварителният анализ е показал висока вероятност от групови нарушения на обществения ред. Затова СДВР е изготвила подробна план-разстановка, включваща 21 контролно-пропускателни пункта, на които да се проверяват лица с „профил на агресивни граждани“, както и познати от предишни протести.

Митов отбеляза, че в деня на протеста директорът на СДВР е дал брифинг с предупреждение за призиви към хулигански действия в социалните мрежи: „Акцентът беше протестът да протече мирно и хората да не позволят агресивни лица да се смесят с тях“.

Организаторът уверил, че шествие няма да има

По думите на министъра преди събитието са проведени две срещи с организатора. На втората, непосредствено преди началото на протеста, Тодор Петров заявил, че шествие няма да се провежда, а протестът ще остане само на съгласуваните места и ще приключи до 22 часа.

Докладът посочва, че към 17:40 часа на място е имало около 400 души, а към 18:10 те вече са били над 5000. Още преди началото на протеста били открити първите забранени предмети – димки, газов пистолет, бомбички, боксове. Служителите провели разговори с родители на непълнолетни, носещи пиротехника.

Според Митов около 20 ч. Кирил Петков призовал участниците към шествие към централите на ДПС и ГЕРБ. „Повтарям – такова шествие не е съгласувано от Столичната община“, подчерта министърът.

При последвалото тръгване на множество хора по бул. „Дондуков“ част от протестиращите напуснали охранявания периметър и се включили лица, преминали през улици без контрол. „Практически невъзможно е да се обезпечи охрана на множество, което се движи по нерегламентиран маршрут“, заяви Митов.

Улично осветление изгасва, започват безредици

Около 21:00 ч. било получено съобщение за спряло осветление в района на Софийския университет, а малко след това и по ул. „Славянска“ и около метростанция „Сердика“.

След 21:06 ч. започнало масово хвърляне на пиротехнически средства, чупене на автомобили пред Министерството на отбраната и хвърляне на камъни и твърди предмети. Полицейска техника била увредена, а служителите — замервани.

Пожар в кабелен тунел – 40 запалени контейнера

Министърът съобщи, че в 21:16 ч. е подаден сигнал за пожар в трафопост, а пожарникарите са установили горящи кабели в подземен тунел към подстанция „Рила“. По време на безредиците в района са били запалени над 40 контейнера за отпадъци, а вандалски действия обхванали витрини, входове на жилищни сгради и партийни офиси.

Митов уточни, че няма нито един тежко пострадал протестиращ вследствие на полицейски действия. Пострадали са трима служители на СДВР.

Общо 75 лица са задържани, 23 от които вече известни на полицията. Сред иззетите вещи имало газов пистолет, ножове, бокс, бомбички, пиротехника с пирони, маски. Намерени били и 31 000 лв. у мъж, придружени с бележки с имена на улици.

Полицейските служители са използвали единствено лютив спрей, при „абсолютна необходимост“, уточни министърът.

16 досъдебни производства и десетки административни актове

До момента са образувани 16 досъдебни производства за хулиганство, като на 14 лица е повдигнато обвинение. Десет от тях са с мярка „задържане“ до 72 часа.

Съставени са 39 акта за административни нарушения, включително по Закона за събранията, митингите и манифестациите, както и по Закона за защита на детето.

Митов: Организаторът е длъжен да не допуска въоръжени, маскирани и пияни лица

В заключение Митов припомни, че според съгласувателното писмо на Столичната община организаторът е длъжен да не допуска до мероприятието лица с оръжие, опасни предмети, маскирани или в нетрезво състояние.

„Това са ясно разписани задължения. Искам да подчертая, че полицията е действала в пълно съответствие със закона и има конкретни резултати от предприетите мерки“, заяви министърът.

