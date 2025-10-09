СЛЕД ПУБЛИКАЦИЯ В „СТРУМА”: Върнаха откраднатия телефон на санданския фотограф Д. Филянов с ценни документи по делото за прегазената му съпруга в САЩ

Две седмици след публикация във вестник „Струма“ върнаха откраднатия мобилен телефон на първия собственик на фотостудио в Сандански Димитър Филянов. Вчера той е получил обратно мобилния си апарат, в който се съхранява важна информация, свързана с покойната му съпруга Вангелия, която бе прегазена от кола в САЩ. Мобилният телефон е бил предаден в офиса на телефонен оператор в Петрич, откъдето се свързали със сина на Димитър – Илиян, за да му съобщят, че апаратът е оставен при тях. Както „Струма“ писа, на 19 септември Д. Филянов е бил на гроздобер в землището на с. Плоски, а мобилният му апарат е бил оставен в колата. Телефонът е с американски номер, не е от скъпите модели, но в него се съхранява много важна информация, свързана с покойната съпруга на Филянов, който дори беше обявил награда за връщането на апарата.

ЛИДИЯ МАНЕВА