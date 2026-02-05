След разговорите в Абу Даби: Украйна и Русия ще си разменят 314 военнопленници

Американският пратеник Стив Уиткоф съобщи, че Украйна и Русия са постигнали договореност за нова размяна на военнопленници – първата от пет месеца насам, след тристранни преговори в Абу Даби, които той определи като „продуктивни“.

„Днес делегациите на Съединените щати, Украйна и Русия се договориха за размяна на 314 пленници – първата размяна от този вид от пет месеца насам“, написа той в X.

„Този резултат беше постигнат благодарение на задълбочени и продуктивни мирни преговори. Макар че остава още значителна работа, подобни стъпки показват, че устойчивият дипломатически ангажимент дава конкретни резултати и допринася за усилията за прекратяване на войната в Украйна“, добави той.

По-рано ръководителят на украинския преговорен екип Рустем Умеров съобщи, че разговорите в Абу Даби между Киев, Москва и Вашингтон за прекратяване на войната в Украйна са подновени.

„Вторият ден от преговорите в Абу Даби започна“, написа той в приложението Telegram. „Работим в същите формати като вчера – тристранни консултации, работа по групи и след това синхронизиране на позициите“, уточни Умеров.

Припомняме, че първият ден от преговорите приключи без съществен резултат. От Киев ги определиха като съдържателни и продуктивни, въпреки че не е постигнат конкретен пробив.

Поредният кръг от преговори се провежда на фона на засилени руски удари по енергийната инфраструктура на Украйна. От Кремъл отново заявиха, че конфликтът ще продължи, докато Киев не приеме руските условия.

Нерешени остават най-спорните въпроси за териториалните отстъпки. Москва иска Киев да изтегли войските си от цялата Донецка област. Киев, от своя страна, настоява конфликтът да бъде замразен по сегашната фронтова линия и отхвърля едностранно изтегляне на силите си.

„Позицията на Украйна е много ясна. Войната трябва наистина да бъде прекратена. Русия трябва да е готова за това. Партньорите също трябва да са готови да гарантират това с реални гаранции за сигурност и реален натиск върху агресора. Хората в Украйна трябва да почувстват, че ситуацията наистина се движи към мир и край на войната, а не към това Русия да използва всичко в своя полза и да продължава атаките. Агресорът не трябва да бъде възнаграден. Ако бъде дадена някаква награда, Русия в крайна сметка ще наруши всяко споразумение„, заяви украинският президент Володимир Зеленски.

