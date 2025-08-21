След раздялата със „Славата“ 36-годишният ветеран П. Петков, разкрачен между футбола, фитнеса и бойните спортове, пак стана войвода

Странните метаморфози в житието-битието на 36-годишния ветеран Петко Петков го върнаха в отбора на „Оборище“ в Панагюрище, въпреки че беше считан за сигурно попълнение на „Струмска слава“. Голаджията, който е разкрачен между три коренно различни хобита – футбола, фитнеса и бойните спортове, проведе част от предсезонната подготовка с тима на благоевградския спец Стефан Гошев и взе участие в три от летните контроли. Дебютът му бе при загубата с 1:2 от „Кюстендил“, след което игра за победата с 1:0 над „Септември“ в Симитли и при нулевото равенство с „Витоша“ на стадион „Летище“ в столицата. Симбиозата между него и „Славата“ обаче нещо не сработи и след известен период на колебание склони отново да стане войвода. Здравенякът нижеше гол след гол миналия сезон за панагюрци, но ги напусна, след като тогавашният наставник на ЦСКА 1948 му предложи да поеме функциите на кондиционен треньор на авиаторите. Впоследствие си тръгна от числото заедно със старшията, който по-късно застана начело на „Вихрен“, а Петков завърши кампанията с екипа на „Ком“ в Северозападната Трета лига. В началото на лятото името му нашумя, когато спаси човешки живот на Слънчев бряг.

П. Петков /в средата на сн. 1/смени синьо-червения екип на „Славата“ със зелената премяна на войводите, но ще продължи да съчетава футбола с фитнеса и бойните спортове /сн. 2 и 3/ сн.3

Без съмнение ексцентричният нападател е сред най-емблематичните футболисти в аматьорския футбол на Югозапада. На стрелковата си сметка има над 200 попадения за „Вихрен“, „Банско“, „Локомотив“ /Мз/, „Рилски спортист“, „Оборище“, „Монтана“, ЦСКА 1948 и още куп други нашенски тимове. От доста години стопанисва фитнес зала и притежава тапия за инструктор, а отскоро нахлу с гръм и трясък в бразилското жиу-жицу и вече спечели първите си медали.

СТОЙЧО СТОИЦОВ





