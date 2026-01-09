След размотаване в 2 съдилища ВАС разпореди на ОбС – Разлог незабавно да върне нива от 7,7 дка на Гимназията по туризъм в Банско

При неизпълнение глобите на съветниците ще са лични – по 200 лв. на човек, а при повторен отказ – по 500 лв. на седмица

Гимназията по туризъм „Алеко Константинов“ в гр. Банско вече е собственик на имот от 7700 кв.м в съседната община Разлог. Нивата е с отлична локация в местността Гладно поле, близо до главния път между гр. Банско и гр. Разлог, която е застроена с доста луксозни имоти.

Придобивката на гимназията – бивше СПТУ по МСС – гр. Банско, стана година и половина след като през юли 2024 г. разложките общински съветници без всякакви доводи отхвърлиха предложението на кмета на Разлог Красимир Герчев нивата да бъде възстановена на учебното заведение. Това стана без дебати, въпреки решение от 1992 г. на Общинска служба „Земеделие“ – Разлог за възстановяване на земята в реални граници, взето на основание Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Местните народни избраници казаха „не“, независимо че преписката бе комплектована с всички необходими документи, съпътстващи искането на земеделската служба за предоставяне на земя от общинския поземлен фонд.

Кр. Герчев Г. Динев Ив. Димитров



Заради липсата на мотиви и всякакви законови пречки нивата да бъде възстановена през август 2024 г. областният управител Георги Динев върна решението на разложките съветници като незаконосъобразно с разпореждане за ново обсъждане. В срока по чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА то обаче не бе разгледано повторно и Динев го вкара в съда.

След серия съдебни заседания в Административен съд – Благоевград и Върховен административен съд магистратите прецениха, че единствено Общинската земеделска служба е компетентна да се произнесе по въпроса била ли е нивата собственост на училището, а в правомощията на Общинския съвет е единствено да съобрази налице ли са предпоставките за възстановяване на собствеността, и ако документацията е изрядна, съветниците са длъжни да гласуват „за“.

И АС, и ВАС разпоредиха това, което искаше и областният управител – преписката да бъде върната за ново произнасяне от Общински съвет – Разлог. Това означава, че ако ръководеният от юриста Иван Димитров ОбС – Разлог отново се разсее и откаже да изпълни законовата разпоредба, това ще бъде неизпълнение на влязло в сила съдебно решение. При такова неизпълнение глобите на съветниците ще са лични – по 200 лв. на човек, а при повторен отказ – по 500 лв. на седмица.

Засега обаче инатът на съветниците навлече само санкция от общинския бюджет – община Разлог трябва да плати глоба от 1200 лв. за адвокатско възнаграждение само за явяването на школския адвокат в софийския съд.

ВАНЯ СИМЕОНОВА