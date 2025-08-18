Топ теми

След сигнал за опит за самоубийство: Полицията откри над 2 кг марихуана в Смолянско

След сигнал за опит за самоубийство, полицията в Смолян откри над два килограма марихуана в смолянското село Петково, съобщи наблюдаващият прокурор Нежко Метахчов.

В следобедните часове вчера е получен сигнал, че мъж на около 40-годишна възраст е направил опит за самоубийство. На място са изпратени полицейски екипи, които извършват процесуално-следствени действия. Пострадалият мъж е транспортиран и приет за лечение МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“. 

При оглед на къщата, в която живее мъжът, служителите на реда откриват марихуана на осем места в различни съдове, буркани и кутии. 

Работата по случаят продължава.



