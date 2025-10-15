СЛЕД СИГНАЛ НА РОДИТЕЛ: Районна прокуратура – Благоевград разпореди проверка на случай на агресия между ученички

Родители на ученичка подадоха сигнал до прокуратурата за вербална и физическа агресия към дъщеря им от страна на друга тийнейджърка. Инцидентът е станал на 12 октомври вечерта в района на пощата. По думите на родителите дъщеря им била нападната от друго момиче, което я дърпало за косата и я заплашвало с побой пред очите на свои връстници. Случката е заснета от свидетели и разпространена в социалните мрежи. Подаден бил и сигнал на телефон 112 и на място е пристигнал полицейски патрул, който установил само две момичета, които казали пред полицаите, че е имало спречкване заради обувки.

В сигнала до прокуратурата се твърди, че служителите не са предприели никакви действия, след като агресивното момиче заявило, че баща й е полицай. Родителите на пострадалото дете определят това поведение като недопустимо и настояват за проверка на действията на униформените.

Бащата Борис Таков вчера депозира сигнал до прокуратурата и министъра на вътрешните работи, като заяви пред местни медии, че иска незабавна намеса и предприемане на мерки за изясняване на случая и за недопускане на злоупотреба със служебно положение. От разказа му се разбра, че при спречкването дъщеря му била заплашвана и дърпана от другото момиче, което повтаряло, че баща й е полицай и никой нищо не може да й направи. Разправията между момичетата била прекратена след намесата на младеж, който обаче направил клип на случилото се и след това го публикувал в мрежата.

Елица Калпачка



Борис Таков настоява случаят да бъде проверен, както и действията на полицаите. След входиране на сигнала в деловодството на Районна прокуратура – Благоевград, бе възложена проверка.

„Дадени са указания да бъде изискан записът и да се разпитат свидетели”, заяви за „Струма“ прокурор Елица Калпачка, която от вчера е и.д. ръководител на Районна прокуратура – Благоевград. В проверката ще участват инспектори от Детска педагогическа стая, които ще проведат беседа с учениците за пълно и всестранно изясняване на случая.

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА