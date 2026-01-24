СЛЕД СПОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ: Съветниците в Сандански дадоха „зелена светлина” на Коко Динев 1 г. безвъзмездно да ползва стадиона в Левуново

Общинските съветници в Сандански дадоха „зелена светлина” на благодетеля на ОФК „Вихрен” Коко Динев да стопанисва безвъзмездно стадиона в с. Левуново за срок от една година. В словесен спор влязоха съветникът Костадин Миндов, президент на ФК „Левуново”, и колегата му Явор Аргиров, който се опита да се аргументира с това, че графикът за провеждане на тренировките на стадиона трябва да се одобрява от Общинския съвет, а не от кмета на общината. Миндов поясни, че между ОФК „Вихрен” и ФК „Левуново” е постигнато съгласие за провеждане на тренировъчния процес, и даде уверение, че няма да има проблем базата да се ползва и от двата клуба, като посочи за пример как се провеждат тренировките на стадиона в с. Ново Делчево, където тренират местният клуб и футболен клуб „Буцефал”, адресно регистриран в Сандански.

Единодушно съветниците гласуваха да се предостави едно от помещенията на бул. „Свобода“ на ПП „Да, България“. В момента и двете помещения там се ползват за клуб на БСП.

Одобрено бе да се удължи с един месец срокът за подаване на документи за съдебни заседатели за Окръжен съд – Благоевград.

В проектодневния ред влизат и няколко пазарни оценки на имоти общинска собственост в с. Струма, в Поленица и в Дамяница, като се разгоря спор за драстичната разлика в пазарната цена на имотите.

„Зелена светлина“ получи безвъзмездното ползване на помещенията на бул. „Свобода“ от Агенция за социално подпомагане поради изтичане на 5-годишния договор за наем.

И трите заповеди за прегласуване на областния управител Георги Динев, касаещи продажба на общинско жилище, отдаване под наем на помещение в с. Ново Делчево и предварителен договор за имот в с. Лиляново, бяха включени в дневния ред.

И продажбата на общински жилища в Сандански и Катунци отново получи единодушно гласуване. Това са жилища, наемани от социално слаби семейства, грижещи се за болни деца.

Решено бе да се включат в дневния ред културният календар на община Сандански, този на народните читалища и общинският спортен календар.

ЛИДИЯ МАНЕВА