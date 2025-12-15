След спречкване: 16-годишна намушка с нож своя съученичка в гимназия в Атина

14-годишна ученичка е била ранена с нож в понеделник сутрин в гимназия в атинския квартал „Кипсели“. Това съобщиха местни медии, позовавайки се на информация от гръцката полиция.

Електронното издание на в. „Катимерини“ информира, че момичето отишло в кабинета на директора с рана на ръката. То веднага е закарано за преглед и лечение в детска болница в града.

Първоначалната информация по случая е, че раната е била причинена от остър предмет. По-късно през деня държавната телевизия ЕРТ обяви, че полицията е открила нож, с който е извършено деянието. Установена е и предполагаемата извършителка – момиче на 16 години, съученичка на пострадалата, съобщава кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров.

Според информация на полицията нападението станало след спречкване. Предстои да бъдат проведени разпити, включително и на учители, за да се изяснят всички обстоятелства около случилото се.