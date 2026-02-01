След среща във Флорида: Очакват ли се тристранни преговори за Украйна

Съединените щати и Русия са имали „конструктивна среща за Украйна“. Думите са на основния преговарящ от американска страна Стив Уиткоф. Той се срещна във Флорида с пратеника на Кремъл-Кирил Дмитриев, предава Нова. На срещата е бил и финансовият министър Скот Бесент.

По програма днес трябва да има тристранни преговори между Русия, Украйна и Съединените щати в Абу Даби. От последното изявление на украинския президент Зеленски не стана ясно дали срещата ще се състои. Той каза в събота, че очаквал плодотворни преговори на срещи другата седмица.