След трагедията с три жертви в Пловдив: Започна спешно обследване на Околовръстното на града

Спешно обследване на Околовръстния път на Пловдив започва от тази вечер – седмица след тежката катастрофа, при която загинаха съпрузи и 14-годишното им дете, а по-малкото, 7-годишно дете, остава в болница. Трагедията разтърси Пловдив и предизвика остри обществени реакции за състоянието на пътната инфраструктура в района.

Експертни екипи ще извършват ежедневни проверки на републикански път II-86 в участъка между кръстовището с път I-8 и кръговото движение с Асеновградско шосе. От пресцентъра на полицията в Пловдив съобщиха за NOVA, че обследването започва от тази вечер и ще се провежда всеки ден от 19:30 ч. до сряда вечерта.

Екипи на сектор „Пътна полиция“ ще подпомагат движението и ще гарантират безопасността по време на инспекциите. Очаква се работата на експертите да продължава няколко часа във вечерните часове, когато трафикът е по-слаб и условията позволяват по-прецизно обследване.

Спешните действия идват след инцидента, който отново постави под въпрос проблемите в участъка – тесни платна, засилен трафик и липса на адекватни мерки за обезопасяване. Мнозина в града определят трасето като едно от най-рисковите, а трагедията отприщи нова вълна от недоволство към състоянието на инфраструктурата.

Очаква се след приключване на обследването да бъдат обявени препоръки и възможни мерки за повишаване на безопасността по един от най-натоварените пътища около Пловдив.