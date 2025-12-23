След удари с нож в дискотека в Благоевград! 6 г. затвор за опит за убийство

Окръжна прокуратура-Благоевград е предала на съд Ю.М. от гр. Благоевград за това, че около 02,45 ч. на 18.06.2015 г. в дискотека в гр. Благоевград чрез нанасяне на удари с остър режещ предмет /нож/ в областта на лявата гръдна половина е направил опит умишлено да умъртви К.Д. от гр. Благоевград, като деянието е останало недовършено по независещи от него причини – престъпление по чл. 115 вр. чл. 18 ал.1 от НК.

С присъдата си Окръжен съд-Благоевград призна подсъдимия за виновен в извършване на престъпление по чл. 131 т.12 вр. чл. 130 ал.1 от НК /причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди/, като го оправда по обвинението по чл. 115 вр. чл. 18 ал.1 от НК /опит за убийство/.

След подаден протест от Окръжна прокуратура-Благоевград от страна на Апелативен съд-София е отменена изцяло първоинстанционната присъда, като Ю.М. е признат за виновен по първоначалното обвинение по чл. 115 вр. чл. 18 ал.1 от НК. Наложено е наказание „лишаване от свобода“ за срок от 6 години, което следва да бъде изтърпяно при първоначален „строг“ режим.

Присъдата на Апелативен съд-София е потвърдена от Върховния касационен съд и е окончателна.

Окръжна прокуратура-Благоевград е предприела необходимите действия по привеждане на присъдата в изпълнение и осъденият е преведен в затвора.

Борбата с престъпленията против личността остава приоритет за Прокуратурата на Република България в стремежа ѝ към налагане на справедливост и гарантиране сигурността на гражданите.