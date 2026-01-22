След финала за волейболната купа „Пирин“ /Рз/ пласира млад играч в Канада

За трансфера съдейства бившият капитан на разложани Р. Попов

Броени дни след финала за волейболната купа на България „Пирин“ /Рз/ пласира млад играч отвъд Океана. „С гордост обявяваме трансфера на юношата и диагонал на „Пирин“ – Разлог Христо Манов, който продължава развитието си в Абътсфорд, Канада“, похвалиха се от клуба. Тийнейджърът потегля за Северна Америка със съдействието на бившия капитан на пиринци Радослав Попов, който от лятото е спортен директор на ВК „Благоевград“.

„Христо заминава със спортна стипендия за Абътсфорд и през следващите 5 години ще защитава цветовете на University of the Fraser Valley. Той с гордост се превръща в първия наш атлет, който поема по този път и ще представя България и нашата агенция в първа университетска дивизия в Канада. Това е важна крачка както за неговото лично развитие, така и за всички млади състезатели, които вярват, че с труд и правилна насока мечтите се превръщат в реалност. Ново предизвикателство, нова държава, ново ниво – пътят тепърва започва! Гордеем се с теб и ти пожелаваме здраве, успех и много победи с екипа на UFV! С този трансфер разширяваме нашите хоризонти още повече, защото за нас граници не съществуват – съществуват само възможности. Продължаваме заедно напред към нови върхове“, написаха агентите на играча Р. Попов и Д. Калчев.

Хр. Манов беше в групата на родния си отбор при сензационното представяне във втората по сила надпревара у нас и усети тръпката да излезе на полето, макар и за кратко, срещу грандовете „Левски“ и ЦСКА за сензационното им отстраняване по пътя към решителния сблъсък с „Нефтохимик“ в „Арена Самоков“. Комплименти за изявите си заслужиха от специалистите и други двама младоци в състава – Константин Манолев и Любомир Златков.

Пътя към Северна Америка на Хр. Манов трасира Р. Попов М. Кръстев /вляво/ ликува с първата си купа.

От другата страна на мрежата неприкрити емоции изпита благоевградчанинът Мартин Кръстев, който в дебютния сезон за „нафтата“ вдигна първия си трофей в кариерата, а край морето се озова след силен престой в Разлог.

„Преди четвъртфинала с „Берое“ си казахме, че е важно да играем един за друг, да се борим до последно и да оставим сърцата си на терена. Трофеят означава много за мен. Това е първата ми купа на България и идва след много работа, лишения и доверие от страна на клуба. Радвам се, че успях да помогна на отбора и че трудът ни беше възнаграден. Няма как да не е по-емоционално. „Пирин“ е отбор, в който съм оставил много и съм израснал. Уважавам ги страшно много, но на терена защитавах „Нефтохимик“ и дадох всичко за тази победа. В такива мачове няма фаворити. „Пирин“ е изключително организиран и борбен отбор, независимо от отсъствието на Мариян Наков. Знаехме, че ако им дадем шанс, ще ни накажат. Затова бяхме максимално концентрирани. В хода на кампанията станахме по-зрели. В началото още се напасвахме, но с времето започнахме да си вярваме повече и да реагираме по-спокойно в трудните моменти. Това според мен направи разликата в Самоков. Подобрихме много сервиса и играта на блок-защита. Лично аз се чувствам по-уверен и по-стабилен в ключовите моменти, а това идва от доверието на треньора и подкрепата на съотборниците“, анализира големия успех 201-сантиметровият блокировач.

СТОЙЧО СТОИЦОВ