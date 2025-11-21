След хранителното отравяне с фатален край на семейство в Истанбул: Арестуваха собственик и служител на хотел

Съдът изпрати в ареста собственика и служител на хотела в Истанбул, където 4-членно семейство почина след предполагаемо отравяне, съобщи турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“.

Първоначалната мярка за неотклонение, издадена на заподозрените, беше домашен арест за собственика и забрана за напускане на страната за служителя. След промяната ѝ двамата бяха отведени в ареста от полицията.

Случаят с фатален край в хотела в истанбулския квартал „Фатих“ е от 18 ноември. Жертвите са майка и баща и двете им деца на 3 и 6 години.

При разследването стана ясно, че в хотела е било пръскано срещу вредители. Предварителният съдебномедицински доклад за аутопсиите разглежда като най-вероятна причина за смъртта на четиримата именно отравяне с химическо вещество от хотелската среда.

Освен собственика на хотела и неговия служител, чиито мерки за неотклонение бяха променени, под арест са поставени и още двама служители на хотела, както и собственикът на фирмата, която е пръскала за вредители и негови служители. Всички те са задържани по обвинение за умишлено убийство.

Единственият заподозрян, който беше пуснат на свобода срещу подписка е хлебарят. Заради този случай, както и заради още един на отравяне с кафе, смесено с препарат, турските власти затегнаха контрола над храните.