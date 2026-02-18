След целодневна акция в Южното Черноморие: Без следа от изчезналия кораб, издирването продължава утре

Рибарски кораб с трима души на борда изчезна от радарите в сряда сутрин в Южното Черноморие.

Плавателният съд за последно е бил около нос Коракя, източно от Маслен нос. На борда на кораба са били капитанът, неговия син и техен приятел. По последна информация тримата предприели рисков риболов, въпреки лошите метеорологични условия.

Корабът е от сдружение “Черноморски изгрев”-Варна. Засечен е курсът на плавателния съд, който е тръгнал от акваторията на Несебър, където е бил през вчерашния ден, а сигналът от транспондера изчезва от радарите около Коракя. В ранните часове на деня в района е бушувала буря с вятър със скорост от 20 метра в секунда.

Веднага е започнала операция по издирването на моряците, която продължи цял ден. В нея участваха граничен кораб, един катер на „Морска администрация“ и екипаж на фрегатата „Дръзки“ от състава на ВМС. Лошото време не позволи издирвателната операция с хеликоптер заради силен вятър в открито море.

Вечерта операцията по търсенето и спасяването на рибарския кораб ВН 8112 беше преустановена поради неблагоприятни метеорологични условия и настъпването на тъмната част на денонощието, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.

От ведомството допълват, че издирвателните действия по въздух и вода ще бъдат подновени отново утре сутрин. Операцията се провежда под координацията на ГД „Аварийно-спасителна дейност“ към ИА „Морска администрация”.

Обход на бреговата ивица ще има утре в Созопол, съобщиха от пресцентъра на Община Созопол.

Инициативата има за цел да подпомогне действията на компетентните органи, ангажирани с издирването на плавателния съд и екипажа му. Сборният пункт е пред сградата на Община Созопол, а началният час е 8:30 ч. Предвидено е участниците да поемат по крайбрежието в посока Приморско.

От общинската администрация призовават всички доброволци, които имат възможност и желание да се включат, да бъдат на място навреме.

„Нека с общи усилия окажем съдействие и покажем съпричастност с всички, които към момента са ангажирани с откриването и спасяването на кораба и моряците“, призовават от Общината.

Източник:

Министерство на отбраната – Пресцентър, nova.bg, Община Созопол