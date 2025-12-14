След 10 г. петричкото с. Марино поле вече има нова черква

Приключиха строителните дейности, свързани с изграждането на новия храм „Свети Илия“ в петричкото село Марино поле. Основен дарител е Георги Динков.

Припомняме, че земята, върху която е построена черквата, беше дарена от община Петрич на Неврокопска митрополия. По предложение на кмета Димитър Бръчков за иконостаса на новия храм също се отпуснаха средства от общинския бюджет. Предстои той да бъде завършен.

За изграждането на църквата жителите на село Марино поле правят постъпки повече от 10 години. Със свое решение Общинският съвет в Петрич промени статута на два имота в центъра на селото с обща площ 3026 км.м – от публична в частна общинска собственост. През есента на 2023 г. те бяха дарени на Неврокопска св. митрополия за строителството на храма.

Първата копка за построяването на новия православен храм беше направена през месец януари миналата година. Днес храм „Свети Илия“ разполага и с добре устроено дворно място.

ИВАН ИВАНОВ