След 10 г. Св. Диков отново се завърна на „Бончук“

,,Марек“ привлече пореден опитен футболист в очертаващата се тежка битка за оцеляване във Втора лига. Дупничани се договориха с нападателя Светослав Диков, който е четвъртото ново попълнение след капитана на орлетата Александър Дюлгеров, възвръщенеца Веселин Любомиров и симитличанина Китан Василев. Таранът започна кариерата си в професионалния футбол през 2013 г. именно от стадион „Бончук“, пристигайки от третодивизионния ,,Сливнишки герой“ по настояване на Иво Паргов, който и тогава беше силният човек в клуба. Острието носеше екипа на марекчани до 2015 г., след което натрупа солиден стаж по терените на елитния и втория ни ешелон.

Интересно е да се отбележи, че преди време Св. Диков започна в Дупница като вътрешен халф, но след това бе преквалифициран в предни позиции, където игра през по-голямата част от кариерата. У нас е минал още през ,,Верея“, ,,Царско село“, ЦСКА 1948, ,,Локомотив“ (Сф), ,,Спортист“ (Своге) и за последно ,,Хебър“.

,,Пак се срещаме след 10 години, добре дошъл отново!“, приветстваха играча от ръководството на ,,Марек“.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ