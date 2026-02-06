Топ теми

След 14 часа заседание, депутатите отмениха днешното

Народното събрание няма да проведе редовното си заседание в днешния ден. Решението беше взето след 14-часовото заседание в четвъртък, което продължи почти до полунощ.

През това време народните представители приеха окончателно промените в Изборния кодекс, с които се ограничават секциите в страни извън Европейския съюз, както и изменения в Закона за киберсигурност.

Дневният ред предвиждаше блицконтрол, в който министър-председателят и вицепремиерите в оставка да отговарят на въпроси на депутатите, както и редовен парламентарен контрол.

Румен Радев коментира измененията в Изборния кодекс в социалните мрежи. Според него това е поредна стъпка в опитите на статуквото да запази властта си, като ограничи демократичните права.

