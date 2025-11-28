След 2 г. безвремие играч на „Пирин“ /Рз/ взе приза МВП, ветеран на 39 г. със 100 процента успешна атака

Волейболният „Пирин“ /Рз/ се надигна след нелепо загубената визита в Монтана преди броени дни и в междинката на Супер Волей-лигата си го изкара на „Берое“ с 3:0 /25:23, 25:16, 25:17/. През уикенда заралии измъчиха шампиона „Левски“ вкъщи, но в ада на зала „Септември“ селекцията на екснаставника на домакините Мирослав Живков оказа съпротива само в първия гейм, след което буквално беше прегазена. С третата победа през кампанията при толкова поражения тимът от планинското градче се изстреля на шестата позиция, а утре за хората на Благовест Катранджиев се задава немислимо гостуване в Пловдив на действащия вицешампион „Локомотив“. В пореден мач Мариян Наков наниза най-много точки – 17, 39-годишният ветеран Костадин Гаджанов добави 11, записвайки 4 блока, 1 ас и 100-процентова ефективност в атака. Приза МВП на двубоя обаче заслужи лятното попълнение Златко Кьосев, който намира най-добрата си форма след 2 г. отсъствие от терените. Племенникът на легендата Борислав Кьосев се отличи с 11 т. и с 67 процента позитивно посрещане. За беройци единственият с двуцифров актив бе Иван Латунов с 10 т. Бившият топ стрелец на пиринци Спас Байрев записа на сметката си едва 2 т., колкото и друг от любимците на местните фенове допреди няколко месеца Николай Манчев.

След победния край на срещата Зл. Кьосев призна, че засега кондиционният му лимит е три гейма. „Беше ни изключително тежко, особено след загубата от „Монтана“, която пожелавам на никой да не му се случва. Ние обаче се събрахме и срещу „Берое“ изиграхме добър мач. Важно бе да победим от психологическа гледна точка, защото поражението миналия петък можеше да ни повлияе лошо. Радвам се, че не се случи. Наградата МВП значи много за мен. Целият щаб прави всичко възможно да вляза в най-добро състояние и респективно да се намали тежестта върху Мариян Наков. Всеки ден тренирам, за да мога да се подобрявам и да издържам по-дълго време на игрището. Към днешна дата лимитът ми е три гейма, но ако така завършват мачовете, няма проблем“, заяви посрещачът, чийто принос отчете и треньорът Бл. Катранджиев.

Зл. Кьосев Костадин Гаджанов

„След такива мачове, като загубата в Монтана, трудно се излиза от ситуацията. Но момчетата не наведоха глави. Напротив, в този мач излязоха много мотивирани. Искаха да победим и да покажат това, което сме изпуснали в предишния мач. Основният ни точконосител е Мариян Наков, но сега, след като влезна и Златко, играта се разпределя по-равномерно и започваме да сме по-разнообразни в атака. Учудващо добре се представя Гаджанов, да е жив и здрав още дълги години да бъде пример за младите“, заяви предводителят на победителите. Красноречив бе анализът и на колегата му на отсрещната пейка.

„Играта отсъстваше. Направихме прекрасен първи гейм, подреден, имахме аванс. Но когато водиш с разлика и искаш да си отбор с претенции, трябва да се завършват такива ситуации. Не успяхме и нещата се обърнаха. Лошо играхме на сервис, лошо играхме и в атака, което е основен проблем“, заключи М. Живков.

„ПИРИН“ /РЗ/: Любомир Агонцев-3, Мариян Наков-17, Златко Кьосев-11, Теодор Каменов- 9, Костадин Гаджанов-11, Костадин Козелов-9, Дафин Коцаков-либеро (Вилиан Хаджиев).

„БЕРОЕ“: Николай Манчев-2, Велизар Чернокожев-7, Джеси Деланси-7, Пламен Шекерджиев-1, Бранислав Ханушек-4, Иван Латунов-10, Александър Диков-либеро (Спас Байрев-2, Мартин Мечкаров-6, Рангел Витеков).

СТОЙЧО СТОИЦОВ