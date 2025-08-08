След 3 г. разследване! Съдят за подкуп двама софийски експолицаи, командировани в Благоевград да се борят с корупцията на пътя /ОБНОВЕНО/

Окръжна прокуратура – Благоевград внесе в съда обвинителен акт по дело за подкуп, поискан и приет от двама софийски полицаи. След близо 3-годишно разследване на подсъдимата банка ще бъдат изправени Александър Истатков и Ивайло Панков, които към месец ноември 2022 г. заемали длъжностите младши автоконтрольор в сектор „Контрол на пътното движение и правоприлагане“ на отдел „Пътна полиция“ при Главна дирекция „Национална полиция“ – МВР.

На 17.11.2022 г. въз основа на заповед на зам. директора на ГДНП двамата извършвали контрол на пътното движение, проверки на МПС и лица на територията, обслужвана от ОДМВР – Благоевград.

Около 15 ч. същия ден, в района между градовете Разлог и Банско, обвиняемите спрели за проверка товарен автомобил, натоварен с дървесина. Констатирали данни за нарушение по Закона за автомобилния превоз – изтекъл срок на валидност на картата за квалификация на водача. Поискали от него подкуп в размер на 500 лева и получили исканата парична сума, за да не извършват действие по служба – запазване на местопроизшествието, докладване в оперативния дежурен център за нарушението и др.

След това обвиняемите извършили проверка и на документите за превозвания товар – дървесина, собственост на търговско дружество, при която установили несъответствие. Вместо да изпълнят служебните си задължения, касаещи реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение на министъра на МВР, обвиняемите поискали подкуп в размер на 1500 лева от управителя на дружеството, закупило дървесината. Същият отказал категорично да стори това и на следващия ден сигнализирал в полицията. Полицаите са арестувани след седмица и обвинени за това, че на 17.11.2022 г. около 18,40 ч. в района на с. Градево, по време на проверка на друго МПС, поискали и приели от водача му 500 лева. Срещу тази сума двамата не изпълнили служебните си задължения при констатирани данни за нарушение по Закона за ветеринарномедицинската дейност – транспортиране на селскостопанско животно (теле).

Деянията са били извършени от обвиняемите чрез изнудване, посредством злоупотреба със служебно положение – настойчиво отправяне на заплахи към проверяваните водачи и управителя на фирмата, което е престъпление по чл. 302, т. 1, пр. предпоследно и т. 2, б. „а“, вр. чл. 301, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК.

Припомняме, че детайли от разследването бяха изнесени от прокуратурата непосредствено след като пътните полицаи бяха арестувани за рекет на двама шофьори и един бизнесмен и привлечени като обвиняеми за квалифициран подкуп. На брифинг наблюдаващият прокурор Ивайло Филипов описа образно каква е била фактическата обстановка и действията на двамата полицаи, които били командировани в Благоевград на 17 ноември по линия на контрола на движението по пътищата и на ротационен принцип като мярка срещу корупцията в системата на МВР. Около 15 ч. в същия ден в посока Банско-Симитли полицаите забелязали в насрещното, че се движи МАН с дървесина. Камионът бил във видимо „разнебитено състояние“, което ги провокирало да го спрат. При проверката е установено, че валидността на професионалната карта за квалификация на водача е изтекла. Полицаите му обяснили, че глобата е около 1800 лв. и предстоят тежки санкции за него. Тази санкция обаче се осъществява от ДАИ, а не от пътните полицаи, които при констатирано нарушение са длъжни да уведомят компетентните служби, уточни прокурор Филипов. Притесненият шофьор ги попитал какви са вариантите за решаване на проблема. Единият полицай му казал: „Ако става въпрос за 10-20 лв., няма какво да говорим. „Шофьорът отговорил, че има в себе си 500 лв. Междувременно другият полицай забелязал, че камионът бил натоварен с бук и тук-там имало дъбови дръвчета. Всички били с контролна марка от РДГ. Въпреки това полицаите казали на водача да звънне на шефа си, защото имало разминаване между превозния билет и наличната дървесина. Шефът на дърводобивната фирма тръгнал от Гоце Делчев. Докато той пътувал, единият полицай казал на шофьора: „Хайде сега да оправим твоята глоба“. Водачът сложил парите в документите за автомобила – 5 банкноти по 100 лв., и ги дал на униформения. Служителят ги взел и след това върнал документите. Когато пристигнал собственикът на спедиторската фирма, му било обяснено, че санкцията за незаконен добив на дървесина е 20 000 лв., конфискация на камиона с дървесината. Попаднали обаче на костелив орех, тъй като шефът бил убеден, че не е в нарушение, и им казал „да правят каквото решат“. Единият от полицаите вметнал, че въпросът може да бъде решен срещу 1500 лв. Бизнесменът обаче отказал и те го пратили в колата му „да си помисли“, а полиците щели да се обадят на служители на РДГ, за да направят проверка. След малко пак го извикали и попитали дали е размислил, но той пак заявил, че пари няма да даде. Един от полицаите му казал „да се срещнат по средата на сумата“. Вбесен, бизнесменът отвърнал да правят каквото искат, да конфискуват всичко, че няма проблем, че ще понесе каквото трябва. Товарният автомобил бил ескортиран от пътните полицаи до РДГ – Разлог, където бил разтоварен. Превозният билет бил за 22 кубика бук, между които обаче имало 2 кубика дъб. Буковите и дъбовите дървета са на една цена, но дъбовите не били отразени в превозния билет. Извършена била корекция в билета и тъй като фирмата била изрядна откъм документация за дърводобив, горските освободили дървесината без санкция. Пътните полицаи подписали протокола от извършената проверка и си тръгнали за София. При с. Градево, в района на махала Кърджалийска, върху чието име прокурорът акцентира, видели кола „Опел Астра“, която спрели със звуков и светлинен сигнал. Колата спряла и те поискали документите на шофьора от Симитли, който пътувал с 12-годишното си внуче. Връщали се от Банско, откъдето купили новородено теленце. Документите на шофьора били редовни, но полицаите му казали, че е в нарушение, защото превозва теле без ушна марка. Санкцията била около 2000 лв. и конфискация на автомобила. Шофьорът казал: „Ще го пусна това теле да избяга по полето. Нямам парите”. Полицаите видели, че детето слуша и един от тях казал на момичето да затвори прозореца. Накарали я да запали автомобила, за да може да активира системата и да се затвори прозорецът. Водачът казал, че има само 100 лв., но полицаите поискали „да вдигне мизата“ на 500 лв. Шофьорът обяснил, че живее наблизо – в кв. „Ораново“, и оттам ще даде парите. Полицаите не знаели този квартал и се съгласили да го последват. Междувременно водачът се обадил на дъщеря си да вземе парите, заделени за закупуване на дърва. Тя ги донесла на баща си, който ги подал на единия полицай през прозореца на автомобила, в който изчаквали при моста за Симитли. Служителите се прибрали в София около 21,45 ч. Служебният автомобил, с който пътували, не бил снабден с видеонаблюдение, каквото задължение имат всички служебни автомобили, нямал и GPS, а полицаите не носили боди камери.

Окръжен съд – Благоевград първоначално наложи мярка „задържане под стража” на софийските полицаи, след като бяха обвинени

„Записи за този ден – 17.11., липсват. Тези служители не са контролирани, а те самите би трябвало да осъществяват контрол срещу корупцията. Благодаря на гражданите, които са се осмелили още същата вечер да подадат жалби в районните управления на МВР“, заяви прокурор Ивайло Филипов.

Сигнал е подаден от сина на шофьора от Симитли на телефон 112. Имало е и заплаха: „И да не смееш да кажеш нЕкъде, защото ще те намерим“, отправена към жителя на Симитли, допълни прокурорът. При първия случай не се е стигнало до такъв стрес, тъй като собственикът на фирмата е имал опит. На прибиране към Гоце Делчев след случая неговият шофьор споделил, че е дал 500 лв. на полицаите и тогава шефът е подал жалбата в РУ – Гоце Делчев.

„Този служебен автомобил е изпращан 5 пъти в област Благоевград да прави проверки и петте пъти не е бил снабден с необходимите проследяващи устройства. Разследва се дали и другите екипи не са действали като колегите си предвид липсата на проследяване на автомобила. Прокуратурата е уведомена едва на следващия ден“, каза Филипов. Той обяви, че случаят е докладван още същата нощ в ОДМВР – Благоевград около 22 ч. „За мен стои въпросът защо веднага не е докладвано на прокуратурата и защо се е започнало със снемане на обяснения, а не с директни разпити на гражданите? На този въпрос трябва да бъде поискан отговор. За мен е притеснително, че по наше искане от ОДМВР – Благоевград, имената на служителите ни бяха предоставени на 5-ия ден след случая от ГДНП.

От Икономическа полиция в ОДМВР – Благоевград е поискана справката кои са били на смяна по време на двата случая, но тя е забавена от Главната дирекция”, каза прокурорът.

Двамата полицаи са задържани след една седмица, на 24 ноември, в София от служители на „Вътрешна сигурност“. Служителите са в системата 15-17 години. Полицаите отричат, че са взимали пари, обяснили, че това е акция, при която са изпълнявали съвестно задълженията си.

„Случаят е показателен и отразява две важни теми в обществото ни – темата за контрола за движение по пътищата и за морала и корупцията. Решението на ГДНП е по регионите да бъдат изпращани патрули от Пътна полиция, които да осъществяват контрол на пътя и превенция срещу корупцията. Вместо да бъде постигната целта на закона, полицаите са се отклонили драстично от задълженията и са извършили няколко деяния, заяви прокурор Ивайло Филипов на брифинга. В съдебна зала на делото за мерките за неотклонение той заяви, че деянието се отличава с упоритост, бруталност и беззаконие, извършено от служители на реда, които трябва да бранят закона.

„Тук не става дума за някакъв химерен морал, това е удар върху държавността. Ударили са държавата под коленете“, заяви прокурор Филипов в пледоарията си. Адвокатите на двамата полицаи представиха медицински документи с епикризи на болни родители, за които полагат грижи, както и удостоверения, че имат малки деца. Александър Истатков обясни, че работи от 17 г. в Пътна полиция, никога не е наказван, многократно е награждаван. Той отглеждал сам двете си деца – момчета на 6 и 12 години, които понесли тежко развода с майката. Малкият му син посещава психолог заради обсесивно- компулсивно разстройство, а големият, който станал свидетел на ареста му, получил емоционален срив. Грижил се и за болния си баща с последен стадий на рак на белия дроб, както за майка си и дядо си, с които живеели заедно, за да може да ги обслужва.

Адвокатите на полицай Ивайло Панков предоставиха 14 характеристики от общински съветници в Пирдоп, видни граждани, за това, че се ползва с добро име, а от директора на Горското стопанство, че е разкривал незаконна сеч. Той също е баща на малолетно дете. Окръжният съдия Красимир Аршинков счете, че няма опасност двамата полицаи да се укрият, но има реална опасност да извършат друго престъпление, поради което ги остави зад решетките. За престъплението, в което са привлечени като обвиняеми – квалифициран подкуп, се предвижда наказание от 3 до 10 г. лишаване от свобода, глоба до 20 000 лв. и отнемане на права. Впоследствие мерките за неотклонение на двамата полицаи са изменени в по-леки, а те уволнени от системата на МВР.

Предстои Окръжен съд – Благоевград да насрочи разпоредително заседание по делото.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА





