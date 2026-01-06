След 4 опита в Калофер 33-г. Вилизар извади кръста от р. Банщица в Кюстендил

33-г. Вилизар Георгиев извади кръста от р. Банщица в Кюстендил. Той за първи път скача във водите за Светия кръст в родния си град, като предишните четири години е празнувал в Калофер. Вилизар пожела много здраве и призова всички да честваме светлите християнски празници.

30 смелчаги от Кюстендил си включиха тази година в християнския обичай. Празникът Богоявление в града започна със Златоустова света литургия, отслужена от Негово Преосвещенство Велбъждския епископ Исаак в храм „Успение Богородично“, в съслужие с местни духовници.

След литургията започна Литийно шествие, в което се включиха кметът на община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, областният управител инж. Методи Чимев, зам. областният Георги Джоглев, председателят на Общинския съвет Димитър Велинов, както и много граждани.

С благословението на патриарх Даниил бе отслужен Велик водосвет и се извърши традиционното потапяне Св. кръст във водното естество.

